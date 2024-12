Gewezen ijsventer Walter Cattebeke (85) uit Gullegem is overleden

In het AZ Groeninge Kortrijk is Walter Cattebeke (85) uit Gullegem op donderdag 26 december onverwacht overleden. Hij was een vlas- en ijsboer in hart en nieren. Walter was de echtgenoot van Lutgarde Hamers en vader van een zoon Jan.

“Mijn vader werkte in het vlas tot aan zijn twintigste” zegt Jan. “Dan is hij overgeschakeld op crème glace. De zaak van zijn schoonvader, Bing genaamd, zette hij verder. Tot aan zijn zestigste.”

Walter werd geboren te Kortrijk op 16 november 1939.

De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus, Driemasten 44 in Gullegem op vrijdag 3 januari om 10 uur.

Een laatste groet kan in het funerarium Serrus, Poststraat 22 in Gullegem, zaterdag van 14 tot 16 uur, maandag van 17 tot 19 uur, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur.

(EDB)