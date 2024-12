Gewezen bierhandelaar Georges Malfait (99) uit Wervik overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is gewezen bierhandelaar Georges Malfait (99) overleden. Zijn echtgenote baatte destijds op de hoek van de Kasteelstraat en Ter Puttestraat een kruidenierswinkel uit. Daar bevindt zich sedert enkele jaren ’t Borduurhuisje.

Het koppel verhuisde naar de Residentie Amarosa aan de overkant van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat.

Georges was de echtgenoot van Nelly Lesaffre. Ze trouwden op 19 april 1950. Hun zeventigste huwelijksverjaardag vond plaats tijdens corona.

Hij werd geboren in Wervik op 5 september 1925 en was de vader van twee kinderen Brigitte en Roos. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 7 december om 11 uur in de Sint-Medarduskerk.