Gewezen banketbakker Oswald Hoorens is overleden

In het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem is gewezen banketbakker Oswald Hoorens (86) overleden. Samen met zijn echtgenote Elisabeth Demuzere baatte hij een patisserie uit in de Lode de Boningestraat in Wevelgem. Zijn echtgenote overleed in 2010.

De patisserie bevond zich naast het huidige gebouw van de CM. Hij was banketbakker van 1960 tot 2000. Oswald was de vader van twee kinderen, Henk en Vera. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 18 januari om 10.30 uur in de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem