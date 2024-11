Germaine, oudste inwoner van Pittem, op 105-jarige leeftijd overleden

Op maandag 11 november 2024 is Germaine Vandecappelle rustig overleden in het woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem. Zij was geboren in Ardooie op 20 oktober 1919 en verbleef reeds sinds 2013 in het wzc in Pittem. Voorheen woonde ze in Ardooie.

Germaine Vandecappelle was de echtgenote van Remi Debruyne die is overleden in 2009. Het gezin had drie kinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats in de aula van het funerarium Viaene-Vinckier in intieme kring. De urne wordt bijgezet in het columbarium in Ardooie.

Germaine Vandecappelle was met haar 105 jaar de oudste inwoner van Pittem. In oktober laatstleden werd haar verjaardag nog gevierd in het woonzorgcentrum.

(JD/Uitvaartzorg Viaene-Vinckier Tielt)