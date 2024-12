“Gelukkig heeft hij niet afgezien”: Rik Van Looys grootste fan Willy Lagrou reageert op overlijden van zijn idool

Het overlijden van wielerlegende Rik Van Looy in Herentals op 90-jarige leeftijd raakt ook Izegemnaar Willy Lagrou heel erg. Al van kleins af supporterde hij voor de Keizer van Herentals en ook na zijn wielercarrière bleef hij Van Looy volgen.

“Mijn grootste fan”, zo omschreef Rik Van Looy Izegemnaar Willy Lagrou. De droefenis om het overlijden van Van Looy is dan ook heel groot bij Willy Lagrou en zijn echtgenote Christiane Denijs. “Wel is het een troost dat Rik niet heeft afgezien. Het was niet zo dat hij al een tijdlang ziek was, zijn overlijden komt voor ons dan ook heel onverwacht. We hebben het vanmorgen (woensdagmorgen, red.) via de media vernomen.”

Verzameling als herinnering

Troost vindt Willy dezer dagen ook in de indrukwekkende collectie die hij verzamelde rond de Keizer van Herentals, een titel die een wielerjournalist Van Looy ooit toedichtte en die is blijven bestaan. Ook het respect van het echtpaar Lagrou voor de wielrenner nam nooit af, ook niet na zijn carrière. “Ik ben fan van het eerste uur, in 1956 al kreeg ik hem in het vizier, en ik ben hem blijven volgen. We bouwden ook persoonlijk contact op. Zo werd ik elk jaar uitgenodigd naar ‘zijn’ koers. Verjaardagen vierden we eveneens samen. Vorig jaar nog werden we uitgenodigd op zijn 90ste verjaardag. Het werd nog mooi gevierd.”

“Helaas komt aan alles een einde”, mijmert Willy nog. Nu ook aan zijn collectie. “Een gedachtenisprentje zal het laatste object worden. Maar mijn verzameling wegdoen, dat doe ik nooit. Het zijn stuk voor stuk hele mooie herinneringen die we voor altijd blijven koesteren.”