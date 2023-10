Gekende Bruggeling Etienne Mommerency (84) overleden

In Brugge is de gekende Etienne Mommerency op 84 jarige leeftijd overleden. Veel van zijn vrienden mochten nog zijn jubileum met José Devadder vieren in het Kasteel van Ryckevelde in Sijsele Hij was een gekend regisseur in stoeten, bij toneelgezelschappen en grote evenementen.

Hij startte destijds als de rechterhand van stoetenbouwer Frans Vromman. Etienne trok als regisseur door gans Vlaanderen en was onder meer regisseur van stoeten in Wilrijk, Deinze maar ook in Oostduinkerke. In Koksijde werd hij nog uitgeroepen als ereburger. Hij was ook regisseur van de Reiefeesten voor de wijziging naar het nieuw opgebouwde event.

Verder was Etienne vele jaren lang te vinden achter de gordijnen van tal van toneelgezelschappen waar hij instond voor de regie. Het was steeds een goedlachse man en een keihard supporter van Cercle Brugge.

De uitvaaart is gepland op woensdag 11 oktober om 10.30 uur in de kerk van Sint-Michiels.