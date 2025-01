Fotograaf Antoine Debyser (78) overleden: “Erg geliefd bij Het Wekelijks Nieuws”

Op dinsdag 28 januari overleed Antoine Debyser in het OLV-Gasthuis in de Ieperstraat in Poperinge op 78-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de vaste fotograaf voor Het Wekelijks Nieuws en was daarna ook meer dan zestig jaar actief bij de Poperingse harmonie.

Antoine Debyser werd geboren in Poperinge op 30 augustus 1946. Hij was getrouwd met Anny Milleville en de vader van Cindy (48), die gehuwd is met Logan Hamelin. Er zijn drie kleinkinderen: Yens (24), Yoren (22) en Yana (18). Antoine en Anny woonden steeds in de Hallertaulaan, maar onlangs waren ze verhuisd naar een appartement boven apotheek Opsomer in de Kerkstraat.

Werk bij Het Wekelijks Nieuws

Na zijn lager in de Kouterschool volgde Antoine nog vier jaar de richting Moderne in het college. Toen hij 17 jaar was, ging Antoine werken in de fotogravure van drukkerij Sansen in de Nijverheidslaan in Poperinge, toen ook uitgever van Het Wekelijks Nieuws. Bij de reprodienst verwerkte hij de foto’s voor die krant en het publiciteitskrantje Echo, toen nog allemaal analoge foto’s. Op 1 januari 2000 verhuisde hij mee naar Roularta in Roeselare, dat Het Wekelijks Nieuws had overgenomen. Daar werkte hij op de dienst Magazines. Na 44 jaar dienst ging Antoine er met pensioen.

“Toontje kon grappen en grollen, maar kon ook serieus kwaad worden wanneer iemand in de donkere kamer kwam zonder de eerste deur goed dicht te trekken”

“Toontje, zoals hij indertijd bij Het Wekelijks Nieuws werd genoemd, was de man die alle foto’s van de journalisten ontwikkelde in zijn donkere kamer en die ook die foto’s klaarmaakte voor de rotatiepers. Hij was erg geliefd bij Het Wekelijks Nieuws. Hij kon grappen en grollen, maar kon ook serieus kwaad worden wanneer iemand in de donkere kamer kwam zonder de eerste deur goed dicht te trekken. In dat geval konden de films en foto’s ‘licht’ zien en waren die soms mislukt en moest hij herbeginnen. Later, toen ex-fotograaf Daniël Dumont wat ouder werd, sprong Toontje bij om in het verenigingsleven foto’s te gaan maken voor Het Wekelijks Nieuws”, vertelt een ex-collega van bij Sansen.

Het fotograferen, steevast onder de initialen MAP, deed Antoine steeds na zijn uren, en ook toen hij met pensioen was. Antoine was vooral de fotograaf van jubilea en huwelijken. Niet de man die op zoek was naar nieuws, maar de fotograaf die graag mensen in beeld bracht in zijn favoriete medium waarvoor hij zijn hele leven werkte.

Passie voor harmonie

Een andere passie van Antoine was de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Poperinge. Hij kreeg zijn eerste klarinet van Albert Sansen, zijn latere werkgever, die toen voorzitter was van de harmonie. In november 2009 werd Antoine nog gevierd als 50 jaar muzikant. Hij bleef nog spelen tot zo’n twee jaar geleden, maar al die tijd was hij ook de vaste fotograaf van de harmonie. Vooral de buitenlandse optredens, zoals in het Duitse Wolnzach en het Engelse Hythe, zustersteden van Poperinge, bleven Antoine bij. Thuis speelde hij ook nog accordeon en orgel.

Jarenlang was Antoine ook de vaste ‘knape’ van het muziek. Zeg maar het ‘manusje-van-alles’: brandhout verzamelen en de stoof aansteken, instaan voor de vestiaire, pinten tappen tijdens de pauze en tot laat na de repetities, opkuisen en het lokaal in De Kring helpen inrichten.

Dinsdag is Antoine op 78-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum. “Hij verblef daar nog maar sinds 3 januari, omdat mama de zorg voor hem thuis niet meer aankon”, vertelt dochter Cindy. “Pa kreeg jaren geleden een zware trombose en werd sindsdien drie keer geopereerd aan een gezwel in zijn hoofd, maar er bleek niets meer aan te doen.”