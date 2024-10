Folkmuzikant Emmanuel Meuleman (61) uit Langemark is overleden

In de aula van Uitvaartzorg Leo langs de Dikkebusseweg in Ieper vindt woensdag 30 oktober om 14 uur de uitvaart van folkmuzikant Emmanuel Meuleman (61) uit Langemark plaats. Warm omringd door familie is hij thuis gestorven. Hij was bezeten door folkmuziek en speelde door de jaren heen in verschillende groepen. Jarenlang was Emmanuel de eerste en laatste bezoeker van het Dranouterse folkfestival. De eerste keer in 1981, een jaar later met zijn broer. Daarna volgden zijn zussen, neven en nichten

Toen ze in Dranouter begonnen met de volksmuziekschool was Emmanuel er als de kippen bij om zich in te schrijven. Stilaan groeide er kameraadschap en enkele leerlingen besloten om een eigen groep te stichten. Het werd de Ronderuit. “Terwijl ik door het ronde raam van De Folk zat te staren, kwam plots het idee ‘De ronde ruit’”, vertelde Emmanuel destijds in KW. “Dit schreven we aan elkaar, zodat je het kan interpreteren als ‘De ronde ruit’ maar ook als ‘Der onder uit’.”

Man bijt Hond

De Ronderuit kwam op televisie in Man bijt Hond op Eén. “We traden her en der op en na een van die optredens kwam het idee om ons in te schrijven voor Zonder Handen, een programmaonderdeel van Man bijt Hond”, aldus Emmanuel toen in KW. “Mijn kompaan Ghislain schreef naar Woestijnvis en drie weken later stonden we in de studio in Zaventem.”

Emmanuel maakte destijds deel uit van de vijfkoppige groep Atbalis. Zijn laatste engagement was bij ambiancefolkgroep Trio VierN XL. Emmanuel woonde een tijdlang in de Dadizelestraat in Beselare. Hij was de echtgenoot van Mieke Flyps en vader van vier kinderen Delphine zaliger, Pieter, Nele en Willem.