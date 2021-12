Familie over plots overleden Mieke Goethals: “Het afscheid was hartverscheurend, maar tot het allerlaatste moment bleef ze lachen”

Het begon twee weken met “wat weinig energie”. Tegen de avond kon ze bijna niet meer wandelen. Kinderboekenauteur Mieke Goethals (50) kreeg geheel onverwacht te horen dat artsen in haar lichaam een volledig uitgezaaide kanker hadden ontdekt. “Ze maakte de klik om haar laatste dagen zo mooi mogelijk te beleven”, zeggen haar echtgenoot en kinderen. Eén week later is ze overleden. Maar laat ze iedereen met haar positiviteit achter. “Haar enthousiasme was er nog. Ze blééf lachen.”

“Het is nu eenmaal zo. Maar we gaan er het beste van maken.” Zo zei Mieke Goethals (50) het de voorbije dagen aan haar echtgenoot Daan Deman (54) en hun drie kinderen. Hoe eenvoudig het klinkt, hoe moeilijk het in de realiteit was. Want het verdict voor de interieurarchitecte, grafisch ontwerpster en kinderboekenauteur was ongelooflijk hard. “De laatste weken voelde Mieke dat ze weinig energie had”, vertelt haar man Daan bij hen thuis in het West-Vlaamse Gits.

“Maar op zich had ze geen last van fysieke ongemakken. Dat veranderde toen ze op vrijdag 26 november samen met haar vriendin Annick op weekend vertrok naar Vlissingen, Nederland. Tegen de avond was haar energie volledig op en kon ze voor het eerst ook bijna niet meer wandelen.”

Haar vriendin bracht Mieke naar een huisartsenpraktijk. Daar dachten ze eerst aan een coronabesmetting, of mogelijk een longembolie. Voor de zekerheid werd Mieke daarom naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen voor verder onderzoek. Maar een dag later was de uitkomst onverwacht bikkelhard. De artsen hadden vastgesteld dat Mieke kanker had. In een veel te vergevorderd stadium helaas, met volledige uitzaaiingen in vrijwel alle organen. “We kregen te horen dat ze niet meer lang te leven had. Er was geen enkele kans op herstel”, zegt Daan.

Aangrijpend bericht

Een mokerslag voor de familie. “In het begin reageerden we vol ongeloof natuurlijk, want Mieke zat boordevol avontuur en levenslust. Ze vroeg zich ook zelf af ‘Waarom ik?’. Maar… zelfs op zo’n moment nam haar buitengewone karakter de bovenhand. Dan maakte ze snel de klik. Véél sneller dan ons. En dan zei ze: “Kom, laat ons die laatste dagen op een mooie manier samen doorbrengen.”

Ook bijzonder: Mieke plaatse op 1 december op Facebook een emotioneel bericht waarin ze al haar vrienden en kennissen duidelijk maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. “Ik hou van het leven”, schreef ze. “Helaas, het mijne eindigt over één, misschien twee weken. Ik ben dankbaar voor het mooie leven dat ik heb gehad, de bakken liefde en erkenning die ik mocht ontvangen, de kansen die ik kreeg, maar vooral voor mijn geweldige mooie lieve gezin.”

Voor veel bezoekjes en telefoontjes had ze evenwel geen energie meer. Haar laatste krachten moesten en zouden naar haar man en drie kinderen Charles (22), Manon (20) en Anaëlle (16) gaan. “Ze heeft zich nog hard ingezet en zich sterk gehouden voor ons. Mama wou de humor niet verliezen en we moesten haar op die positieve manier herinneren”, vertelt Charles.

Zijn vader knikt. Het afscheid was hartverscheurend. “Doordat Mieke zich zo sterk en positief opstelde, lukte het voor ons om er vlotter mee om te gaan. We hebben enorm veel geweend maar ook veel moeten lachen. Ze bleef benadrukken dat we de toekomst positief tegemoet moesten gaan.”

Op dinsdag 7 december is Mieke Goethals thuis overleden. Omringd door haar dichte familie. “De laatste dag was enorm zwaar”, zegt haar zoon Charles. “Mama vertelde dat het op was. Toch bleef ze positief. Tot het laatste moment bleef ze lachen, haar enthousiasme was er nog.”

Heel veel mensen waren aangedaan van het bericht van Mieke. De familie werd overstelpt door steunbetuigingen. “Die steun doet erg veel deugd”, zegt dochter Anaëlle. “Ik heb er niet direct op willen reageren, want ik wilde natuurlijk zoveel mogelijk tijd met mama kunnen doorbrengen.”

Internationale carrière

Mieke Goethals was naast grafisch ontwerpster sinds enkele jaren ook kinderboekenauteur. In die verhalen liet ze haar fantasie de vrije loop en probeerde ze kinderen van kleins af bewust bezig zijn met moeilijke thema’s zoals discriminatie. Ze hoopte op termijn fulltime schrijfster te worden, want als auteur brak ze zelfs internationaal door. Haar volgende kinderboeken waren zo goed als af. De uitgeverij gaat ze in mei 2022 sowieso nog publiceren.

Maar los van dat alles was Mieke volgens haar familie vooral een ongelooflijk mooie, zorgzame moeder. “Ze kon over de kleinste zaken heel enthousiast zijn”, zegt haar zoon Charles. “Ze was onvoorstelbaar lief voor ons. Een creatieveling, maar ook een fulltime mama.”

Echtgenoot Daan: “Haar energie, enthousiasme en gedrevenheid werkten aanstekelijk. Ze was spontaan en heel puur. Het is nu aan ons allen om verder te gaan met de positiviteit die zij ons geleerd heeft.”

