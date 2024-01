Ex-atleet en oud-leerkracht van OLV-College Bart Cleppe overleden

Op oudejaar is Bart Cleppe overleden. Hij is bij velen gekend als atleet en atletiektrainer, maar vooral als gewezen turnleerkracht van het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Oostende.

“Net voor de jaarwisseling werd onze atletiekgemeenschap in rouw gedompeld door het overlijden van Bart Cleppe”, valt te lezen bij de atletiekbond. “De West-Vlaamse trainer heeft een lange atletiekweg afgelegd in het atletiekgebeuren binnen en buiten de grenzen en heeft bij al wie met hem ooit heeft samengewerkt, een diep en warm respect afgedwongen. Bart werd amper 72 jaar.”

“Bart was eind jaren ’60, begin jaren ’70, een getalenteerd hordeloper bij Hermes Oostende, waar hij door zijn mentor Piet Bultiauw werd opgemerkt. Het duurde niet lang alvorens Bart net als zijn trainer, zelf ook atleten onder zijn hoede nam. Niet zonder succes, overigens, en dat werd al snel in Brussel opgepikt: Bart kreeg een vast plaatsje in de trainersgroep die in het zog van ‘hordegoeroe’ Wilfried Geeroms overal in Vlaanderen sterke hordelopers vormde. Alain Cuypers, Ivan Delrue, Jeroen Fischer, Kjell Provost, Sven Pieters en Véronique Storme zijn slechts enkele van zijn vele Hermes-volgelingen die internationale successen konden boeken.”

“Bart studeerde in 1975 af als licentiaat lichamelijke opvoeding en stapte daarna vrijwel onmiddellijk in het trainersvak. In 1980 hadden de adepten van de Jabbekenaar al meerdere nationale atletiektitels verzameld. Intussen werkte hij ook als adviseur en lesgever bij het toenmalige Bloso en zorgde hij na het overlijden van Wilfried Geeroms dat de Vlaamse hordekwaliteit op een hoog niveau bleef. Dat allemaal als ‘amateur’ wel te verstaan… Maar het sprak voor zich dat de talenten van Bart nog op een hoger niveau konden ingezet worden. De vriendelijkheid zelve en een bijzondere gave als communicator, waren extra troeven om technisch directeur van de Vlaamse Atletiekliga te worden. Maar het noodlot sloeg toe: na een ongelukkig ongeval tijdens een trainingsstage in april 2003, kon Bart zijn roeping als trainer en technisch directeur helaas niet meer verderzetten.”

“Bart Cleppe werd geboren in Oostende op 6 juli 1951. Zijn naam zal, samen met die van Wilfried Geeroms, voor altijd verbonden blijven met de grote doorbraak van de Vlaamse hordespecialisten op internationaal niveau.”

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 13 januari in Oostende.