Erwin Ureel uit Roeselare en Ieperse Benoit Mottrie ontvangen hoge onderscheiding voor herdenken gesneuvelde Canadezen

Op de Canadese ambassade in Brussel mochten dinsdag Erwin Ureel (63) uit Roeselare en Benoit Mottrie (57) uit Ieper de Meritorious Service Metal (MSM) in ontvangst nemen.

De twee mannen krijgen de erkenning omdat ze zich al tientallen jaren inzetten voor de herdenking van de Canadese slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

De MSM is een ereteken toegekend aan Canadese en buitenlandse militairen en burgers die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor het land. De medaille werd in leven geroepen door wijlen Queen Elizabeth en dat in 1991. In al die tijd kregen slechts zo’n 900 mensen de medaille, vooral Canadezen.

Member of British Empire

Erwin Ureel, een voormalige beroepsonderofficier, zette zich 15 jaar lang in als bezieler van de herdenking van de Slag om Passendale. In 2020 kreeg hij al een Member of British Empire (MPM) op.

Ook Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, mocht mee naar de Canadese ambassade. “Ik ben heel trots deze titel te krijgen, maar het is natuurlijk niet alleen mijn verdienste, maar van heel onze organisatie, van klaroeners tot medewerkers”, zei Benoit Mottrie eerder.

Mottrie is al sinds 1990 lid van de Last Post Association en sinds april 2006 is hij voorzitter. Naast Erwin Ureel en Benoit Mottrie kreeg iemand uit Bergen (Mons) en iemand uit Eeklo de medaille opgespeld. Wie de Meritorious Sevice Medal krijgt, mag de letters MSM bij zijn naam plaatsen.