Eric Allewaert (88) overleden: de soigneur van Jean-Pierre Coopman, Patrick Sercu en heel wat wielrenners en voetballers

Afgelopen weekend is Eric Allewaert overleden. De geboren Kachtemnaar woonde op de Mol. Hij genoot vooral bekendheid in sportmiddens, hij kneedde immers heel wat wieler- en voetbalkuiten. En daar zaten heel wat bekende namen bij, hij was ook vijf keer actief in de Ronde van Frankrijk en was ook 30 jaar verzorger bij KFC Izegem (nu Mandel United).

Eric Allewaert was de oudste van zes kinderen en was zelf getrouwd met Lilian Delaere die in 2000 op amper 63-jarige leeftijd overleed. Samen hadden ze een dochter Marinella, die voor drie kleinkinderen zorgde. Eric werkte vele jaren voor Decotherm als chauffeur en spaarde zijn verlofdagen op om zich te kunnen wijden aan zijn grote passie: sportverzorger zijn. Hij begon in het voetbal, maar werd al snel gevraagd bij heel wat wielerploegen. Van Roger De Vlaeminck over Hennie Kuiper en Belgische wereldkampioen Rudy Dhaenens en Claude Criquelion, hij had ze allemaal op zijn massagetafel. Ook de Izegemse pistelegende Patrick Sercu mocht hij onder handen nemen en zelfs topbokser Jean-Pierre Coopman mocht genieten van zijn stielkennis.

Eric Allewaert als verzorger van KFC Izegem. © Eric Allewaert van KFC Izegem Frank Meurisse

Na zijn uitstap naar het wielermilieu keerde Eric Allewaert terug bij KFC Izegem waar hij jarenlang verzorger was. Samen met Henriette, zijn nieuwe partner, verzorgde hij ook mee de uitbating van de vip. In 2015 was hij gestopt als verzorger.

Een ploegfoto uit het seizoen 2011-2012 met onder meer Eric Allewaert.

Later meer.