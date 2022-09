Ereschepen en eregedeputeerde Marleen Decraene overleden

Aan de gevolgen van een slepende ziekte is Marleen Decraene thuis in de Klokketuin in Anzegem overleden. De echtgenote van huisarts Stephan Titeca stond dertig jaar in de politiek waarvan zes jaar als schepen van haar Anzegem en twaalf jaar gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.

In beide functies verlegde zij meer dan een steen. Haar gedrevenheid en inzet waren gekend en breed gewaardeerd. Zolang zij kon volgde zij ook tijdens haar ziekte de gemeente, provincie en de gehele maatschappij.

Marleen is een Deerlijkse, geboren en getogen op de Statiewijk. Na haar lagere school op die wijk volgde zij technisch onderwijs in Kortrijk en via een opleiding tot vroedvrouw in Roeselare werd zij in Leuven licentiate ziekenhuisbeleid.

Ondertussen leerde zij via de Chiro in Sint-Lodewijk, waar zij hoofdleidster was, haar man kennen. Zij huwden vijftig jaar geleden en na een korte periode als lesgeefster in de verpleegsterschool te Brugge werd Marleen de rechterhand van de eerste huisarts op de Heirweg in Anzegem.

Door haar sociale gedrevenheid op de parochie en de gemeente, haar communicatievaardigheden en werkkracht kwam zij in het vizier van de politiek. Zij werd kandidate voor CD&V en meteen verkozen. In de periode van 18 jaar gemeentepolitiek was zij zes jaar schepen van onder meer financiën en cultuur.

Ondertussen was Marleen provincieraadslid en meteen voorgedragen als gedeputeerde. Twee legislaturen met in de eerste als verantwoordelijke voor sport en financiën en in de tweede sport en externe relaties. In deze periode ontdekte zij een deel van de wereld.

Het project van de Gavers in Harelbeke-Deerlijk, het museum Stijn Streuvels in Ingooigem, de start van Transfo in Zwevegem en de restauratie van de oude kerk in Vichte dragen haar stempel. Zij stond aan de wieg van onder andere de provinciale ontwikkelingsmaatschappij en het overleg cultuur Zuid-West-Vlaanderen.

Op haar eigen wijk beredderde zij de realisatie van ’t Klokske en schreef een boek van 300 bladzijden over de Heirweg. Marleen Decraene is de moeder van Geert, Katrijn en Leen en de grootmoeder van Lotte, Tuur, Wout, Filippa en Rocco. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 1 oktober om 10.30 uur in de kerk Sint-Theresia op de Heirweg te Anzegem. (MVD)