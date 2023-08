Ere-bibliothecaris Norma Lecluyse uit Moorslede overleden

Maandagochtend 28 augustus is Norma Lecluyse (95) thuis overleden in Dadizele. Norma zette zich jarenlang in voor de Lievensfeesten, schreef boeken en was ook ere-bibliothecaris.

Met Norma Lecluyse verliest de gemeente een culturele duizendpoot. Norma werd geboren op wijk De Koekuit, de wijk waar ook wijlen Pater Lievens leefde. “Mijn vrouw kende Pater Lievens goed en zou zich later dan ook maar al te graag inzetten voor de Lievensfeesten die hier in de gemeente plaatsvonden”, aldus haar man Robert Houthaeve met wie Norma sinds 1989 een koppel vormde. Robert en Norma schreven samen verschillende boeken over tal van onderwerpen. Zo maakten ze een boek omtrent de wielergeschiedenis in de gemeente Moorslede. “Norma was continue bezig met cijfers en letters.”

Die geletterdheid zorgde er ook voor dat Norma naast haar werk in de bank BBL ook bibliothecaris werkt in de toenmalige bibliotheek nabij zaal Patria. Mede dankzij haar inzet groeide het aantal gebruikers van de bibliotheek aanzienlijk. In 1988 werd ze gehuldigd als ere-bibliothecaris. Daarnaast was ze ook actief binnen het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. “Norma, die naast cultuur ook hield van sport, bleef ook op latere leeftijd erg veel lezen”, aldus Robert. De uitvaartplechtigheid voor Norma Lecluyse gaat aanstaande zaterdag vanaf 10.30 uur door in de basiliek in Dadizele. (BF)