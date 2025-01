Eeuwelinge Simonne Caby uit Deerlijk is overleden

De eeuwelinge Simonne Caby is op donderdag 30 januari overleden. Ze woonde ruim vijftien jaar in de assistentiewoningen van het WZC De Gavermeersen en daarvoor in de Kleine Brandstraat in Deerlijk. Haar man, Prudent Furnier, overleed in 2007. Simonne heeft één dochter, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Simonne werkte na haar huwelijk in de textielsector. Ze hield steeds van een babbeltje met de vriendinnen. In februari van vorig jaar, op haar 100ste verjaardag, vertelde ze nog: “Ik drink graag een glaasje en als het lukt, ga ik er nog eens op uit. Zo ga ik graag naar de fancy fair van de scouts en gidsen op het Gaverdomein.”

Er wordt in beperkte kring afscheid genomen.