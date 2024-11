Eeuwelinge Martha Hondeghem overleden

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke is Martha Hondeghem op woensdag 20 november overleden. Op 8 juli had ze nog haar honderdste verjaardag gevierd.

Martha Hondeghem werd geboren in Roeselare op 8 juli 1924. Ze was de weduwe van Maurice Deleu, die overleed in 1981, en de moeder van Marc (+) en Nicole Depuydt-Deleu, Ronny (+) en Andrea (+) Deleu-Thoris, Gino en Veronique Deleu-Priem. Ze was ook de grootmoeder van Fabian en Conny, Dominique en Marijke, Benny en Saskia, Emanuel en Stephanie, de overgrootmoeder van Bavo en Kimberley, Maarten en Celestine, Denzel, Bruce, Gabriël, Michiel en de overovergrootmoeder van Loic. Martha woonde praktisch heel haar leven in de Kleine Roeselarestraat op wijk de Kazakke in Passendale. Samen met haar man baatte ze er een tuinbouwbedrijf uit. In haar leven heeft ze veel meegemaakt. Wat nu heel gewoon is, was er toen nog niet: van nieuwe technologieën tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Natuurlijk waren er ook enkele nare herinneringen, zoals de Tweede Wereldoorlog. Martha heeft altijd positief in het leven gestaan en ze genoot van de kleine dingen in het leven. Lange tijd genoot ze van een goede gezondheid en ze reed nog met de wagen tot haar 91 jaar. Afgelopen zomer vierde ze nog haar honderdste verjaardag. De uitvaartdienst vond plaats op dinsdag 26 november in de Sint-Audomaruskerk in Passendale, gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de gemeentelijke begraafplaats in Passendale. (Uitvaart Vandecandelaere-Spruytte/NVZ)