“Een bevestiging dat het kindje ook deel uitmaakt van gezin”: Poperinge opent sterrenregister voor stilgeboren kindjes

Wanneer je kindje sterft na minder dan 140 dagen zwangerschap, kan je het niet laten registreren. Poperinge brengt daar verandering in met een sterrenregister. “Na de registratie krijg je een symbolische akte en een uitnodiging om een geboorteboom te planten”, zegt schepen Loes Vandromme.

In 2021 werden in Poperinge en in de deelgemeenten op tenminste één begraafplaats een gedenkboom geplaatst. De gedenkboom werd voorzien van gaatjes waar hartvormige blaadjes aangehangen konden worden. Op zo’n blaadje kan de voornaam en de geboortedatum van een sterrenkindje gegraveerd worden. Nu gaat stad Poperinge een stapje verder en wil het ouders van sterrenkindjes een hart onder de riem steken met het sterrenregister, want erkenning kan ongeacht de zwangerschapsduur belangrijk zijn.

Symbolisch

“Een kindje verliezen is een ingrijpende en emotionele ervaring. Ook na minder dan 140 dagen zwangerschap kan het ouders helpen om hun kindje te laten erkennen. Het sterrenregister is symbolisch, maar het is een bevestiging dat het kindje ook deel uitmaakt van hun gezin”, zegt schepen Loes Vandromme.

Als een kindje na meer dan 140 dagen zwangerschap overlijdt, kunnen ouders aangifte doen in het stadhuis van de plaats van stilgeboorte. Vanaf 180 dagen zwangerschap is dit verplicht. Wanneer de zwangerschap minder dan 140 dagen duurde, kan je het kindje niet wettelijk aangeven.

Akte en geboorteboom

Vanaf 1 februari kunnen ouders die kindjes laten opnemen in het sterrenregister van Poperinge. “De aangifte is niet verplicht en heeft geen juridische gevolgen. Je hebt geen bewijsstukken nodig. Ook ouders die hun kindje in het verleden verloren, kunnen het nu alsnog registreren. Online kan je je gegevens zelf invullen. Je kan ook een afspraak maken bij dienst Burgerzaken. Na de registratie krijg je een symbolische akte en een uitnodiging om een geboorteboom te planten”, aldus Loes Vandromme.