Dirk Ghys (65) overleden: hij maakte van jeugdhuis De Kreun in Bissegem een gerenommeerd muziekcentrum

Op dinsdag 12 november is Dirk Ghys in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge rustig overleden. Hij was 65. Hij genoot naam en faam in de West-Vlaamse muziek- en cultuurwereld. In Bissegem, waar hij opgroeide, stichtte hij het jeugdhuis annex muziekcentrum De Kreun – vernoemd naar De Kreuners – en laatst was hij tot aan zijn pensioen cultuurbeleidsverantwoordelijke in Gistel. Hij woonde nu in Oostende.

Dirk Ghys was sociaal assistent van opleiding. In plaats van legerdienst koos hij voor burgerdienst. Dat deed hij in Mechelen waar hij met straatjongeren in contact kwam. Terug in Bissegem vond hij dat er in het dorp eigenlijk niets was voor jongeren. Op 22-jarige leeftijd richtte hij onder andere met Claude Viaene, Rita Vermander en wijlen Veronique Soens een jeugdhuis op, eerst als De Cactus in de Heulestraat, vanaf de kerstnacht 1981 algauw in de Gullegemsesteenweg op de hoek met de Meensesteenweg in het voormalige café De Kroone dat werd omgedoopt tot ‘De Kreun’. Geen grote naamsverandering maar De Kreun was wel vernoemd naar de enkele jaren gestichte popgroep met Walter Grootaers. De Kreuners kwamen er enkele jaren later optreden en sindsdien herhaalde keren. “Het Kreun-publiek en De Kreuners zijn één familie”, zou Walter Grootaers later in een interview verklaren. “De Kreun voelde als een stamcafé.”

Professionele organisatie

Dirk Ghys ontpopte zich tot concertorganisator en bouwde het muziekcentrum in enkele jaren uit tot een van de grootste pop- en rockcentra van het land. Alle grote namen kwamen er optreden. Van Red Zebra tot Johan Verminnen, van Raymond tot Arno. De Kreun werd geprofessionaliseerd en werkte met meerdere beroepskrachten. In 1989 werd Dirk Ghys – die voordien bij de socialistische ziekenbond Moyson werkte – zelf permanent verantwoordelijke.

De locatie in Bissegem werd te klein en in 2006 volgde de verhuizing naar Kortrijk, eerst op de plaats van Limelight in de Jan Persynstraat. Daarna aan het Conservatoriumplein, waar De Kreun nu deel uitmaakt van de concert- en festivalorganisatie Wilde Westen.

Naar Gistel

Intussen was Dirk Ghys door gezondheidsredenen gestopt met De Kreun. Hij gooide het toen over een andere boeg en schopte het na examens in 2002 tot cultuurfunctionaris van Gistel. Ook daar bracht hij grote namen naar cultuurcentrum Zomerloos.

Dirk Ghys groeide op in Bissegem in een cultuurminnend gezin van vijf kinderen. Vader Maurits Ghys, in 2022 overleden, was onder andere bekend als bezieler van de plaatselijke toneelgroep Edelweiss. Dirk, bekend als ‘eeuwige vrijgezel’ woonde vroeger in de Paleisstraat Kortrijk. Toen hij bij de stad Gistel aan de slag ging, verhuisde hij naar een flat in Brugge en daarna naar Oostende. Dirk Ghys was ook schrijvend actief en onder het alias Johnny Bulex is hij lid geweest van het Brugs Schrijverscollectief. De jongste tijd waren zijn gezondheidsproblemen toegenomen.

Waar en wanneer het afscheid plaatsheeft, is nog niet bekend.