Dirk Demets, gewezen middenvelder van KV Kortrijk, is overleden

In Kortrijk is gewezen middenvelder Dirk Demets (74) uit Harelbeke afgelopen zondag 8 december overleden. In de jaren zeventig speelde hij bij KV Kortrijk. Nadien droeg Dirk het shirt van het toenmalig Sporting Menen.

André Van Maldeghem zaliger was de eerste trainer van fusieclub KV Kortrijk. Hij loodste in het seizoen 1971-1972 KV Kortrijk meteen naar de titel in bevordering. Nog een jaar later promoveerde KVK opnieuw, maar dan via de eindronde. “KV Kortrijk was heel erg ambitieus, men wilde zo snel mogelijk naar tweede nationale”, aldus de trainer destijds in KW. “En dat moest dan nog liefst met evenveel spelers van Kortrijk Sport als van Stade Kortrijk gebeuren.”

Talent en tegenslagen

Dirk Demets maakte samen met Boudewijn Braem, Wim Reijers en Michel Timmerman deel uit van het talentvolle middenveld dat het grote Anderlecht in de Beker van België in het seizoen 1974-1975 alle kanten van het veld liet zien. Slechts in de verlengingen slaagden Van Himst, Rensenbrink, Van Binst, Van Daele, Verheyen en co erin KV Kortrijk uit te schakelen.

“In die wedstrijd kenden wij enorm veel tegenslag. Freddy Seys kwam twee keer alleen voor doel, maar evenveel keer redde doelman Jan Ruiter”, aldus Dirk destijds in KW.

Van 1977 tot 1981 speelde hij nadien voor SC Menen. Bij KV Kortrijk was hij een tijdlang trainer van de nationale knapen en scholieren.

Dirk Demets was de echtgenoot van Annie Vandendriessche en vader van een zoon Stefaan. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen.

(EDB)