De laatste overlevende schepen van Sint-Kruis Jacques Langerock overleden

Jacques Langerock, de laatste overlevende schepen van de zelfstandige gemeente Sint-Kruis en gewezen gemeenteraadslid van de stad Brugge, is op 18 januari op 96-jarige leeftijd thuis, in, Sint-Kruis, overleden. De uitvaart vond plaats in intieme kring.

Beroepshalve leidde Jacques Langerock, in opvolging van zijn vader Georges, het familiale bouwmaterialenbedrijf, dat in het begin van de jaren 1920 van start ging aan de Sint-Pieterskaai maar al snel verhuisde naar Sint-Kruis. De bedrijfsgebouwen waren tot aan de stopzetting van de activiteiten in 2006 gevestigd aan het begin van de Maalse Steenweg, op een steenworp van de Kruispoort, waar nu onder andere Basic-Fit gevestigd is.

Gemeentebelangen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 werd Langerock lijsttrekker van de lijst Gemeentebelangen. In 1958 had CVP met 7 van de 11 zetels nog een absolute meerderheid in Sint-Kruis veroverd, in 1964 werden de dan 13 zetels als volgt verdeeld: CVP 6, BSP 4, Lijst van de burgemeester 2, Gemeentebelangen 1.

De socialisten en uittredend burgemeester De Pierpont klonken zich al snel aan elkaar vast waardoor er twee blokken van zes zetels ontstonden en Langerock de sleutel tot de coalitievorming in handen had en de anderen naar zijn gunsten dongen. CVP bood Langerock aan om schepen van burgerlijke stand te worden, maar dat kon hem niet bekoren. Het voorstel van het andere kamp om eerste schepen en schepen van openbare werken te worden wel.

Burgemeester

Een ultiem aanbod van CVP om burgemeester te worden, wees Langerock af. Hij wou zijn gegeven woord niet breken. De Pierpont bleef nog een termijn burgemeester van Sint-Kruis.

Hoewel 55 procent van de inwoners van Sint-Kruis zich in een referendum hadden uitgesproken om zelfstandig te blijven, stemde een nipte meerderheid van de gemeenteraad (7 stemmen voor, 6 – waaronder Langerock – tegen) in 1970 voor de samenvoeging met Brugge. Na de fusie van Groot-Brugge, was Langerock nog enkele jaren Brugs gemeenteraadslid voor CVP.

Ereschepen Jacques Langerock was een kunstliefhebber. Hij laat een vrouw (Marleen Pylyser), drie kinderen (Mathieu, Vincent en Thibaut) en twee kleinkinderen (Alixe en Julien) na.