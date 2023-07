Crowdfunding gestart voor dochters van plots overleden Pascale (48): “Zij staan er nu alleen voor”

Op 5 juli overleed de Brugse Pascale Dierendonck onverwachts aan een hersenbloeding. Ze laat twee dochters na. Voor hen is een crowdfunding gestart, die al meer dan 3.000 euro opgeleverd heeft.

Pascale Dierendonck was geen onbekende in Noord-West-Vlaamse horecamiddens. Ze werd geboren op 16 oktober 1974 in Blankenberge. Ze werkte er een tijdlang in de Bora Bora, maar woonde in Brugge.

Haar dochters Ashley en Megan staan er nu alleen voor. Een vriendin startte daarom een crowdfunding: “Ashley is ook nog eens student, en als vriendin zou ik het super erg vinden als ze dit zou moeten opgeven om de kosten van de begrafenis te kunnen betalen”, legt ze uit.

“Geef deze lieve meisjes een lichtpuntje in deze donkere periode, want ze staan er alleen voor. Daarom deze oproep om hun een financiële duw in de rug te geven.”

Inmiddels is er al meer dan 3.000 euro ingezameld via het online platform www.steunactie.be. De initiatiefneemster hoopt aan 10.000 euro te geraken.