Crematie wordt duurder in Brugge

Het laten cremeren van een overledene wordt duurder in Brugge. Voor Bruggelingen komt er vanaf volgend jaar 3 procent bij, voor niet-Bruggelingen 10 procent.

Vanaf volgend jaar stijgen de tarieven voor het laten cremeren van een overledene in crematorium De Blauwe Toren in Brugge. Voor de Bruggelingen stijgt de kostprijs met 3 procent, voor niet-Bruggelingen met 10 procent. “Dit jaar hadden we de tarieven bevroren”, reageert schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD). “Dit jaar kiezen we wel voor een verhoging. Daarbij maken we een onderscheid tussen Bruggelingen en niet-Bruggelingen. In tegenstelling tot andere steden is ons crematorium geen intercommunale. We hebben enkel een samenwerking met Dela, die voor het personeel zorgt die de muziek en de Powerpoints zorgen. De Bruggelingen betalen via belastingen de lonen van de personeelsleden aan de ovens. Het lijkt me dan ook logisch dat voor hen de stijging minder groot is.”

(Olivier Neese)