Conservatorium Kortrijk in rouw na overlijden medewerkster Natasja (42) twee weken voor haar huwelijk

Het Kortrijkse Conservatorium is in diepe rouw bij het onverwachte overlijden van medewerkster Natasja Van Houtte (42) uit Heule, die vorige zaterdag na slechts een week ziekenhuisopname overleden is in AZ Groeninge. Jarenlang was zij het sympathieke gezicht van het onthaal en daarnaast ook verantwoordelijke voor de afdeling Heule. Bijzonder tragisch daarbij is dat ze op vrijdag 26 mei in het huwelijksbootje zou stappen met Björn Verstraete met wie ze al 20 jaar samen was.

Natasja groeide tot haar 18de op in haar geboortestad Kortrijk en verhuisde dan met haar ouders Marc Van Houtte en Eliane Depaepe naar Otegem. Zij volgde een opleiding kantoor en werkte sinds 15 jaar in het Kortrijkse muziekconservatorium. Ze deed er administratie en onthaal en was verantwoordelijk voor de afdeling in Heule.

Toonbeeld van toewijding

“Ze was het vriendelijke gezicht van het onthaal”, zegt coördinator Petra Haemers. “Natasja stond werkelijk ten dienste van iedereen: collega’s, leerlingen, ouders. Ze kwam graag werken en dat zag je aan haar. Ze was een toonbeeld van toewijding. Niets was haar te veel en ze had engelengeduld. Altijd met de glimlach of met haar aanstekelijke bulderlach. En dan was er háár afdeling in Heule, waar ze alle kinderen kende en voor wie ze als een mama was. Iedereen zal haar enorm missen!”

Natasja woonde met haar partner Björn Verstraete in de Kapaarde in Heule. Samen hebben ze een zoon, Auron, die uitgerekend op maandag 15 mei, twee dagen na het overlijden van zijn moeder, 16 jaar geworden is.

Afscheid

Werkte ze voor het conservatorium, zelf was ze geen muzikante. “Ze dacht wel eens om iets in die zin te doen, maar het is er helaas niet van gekomen”, zegt Björn. “Wel volgde ze een opleiding hondentrimster. Ze hield erg veel van dieren.”

Op zaterdag 20 mei – zes dagen voor haar geplande huwelijk – wordt om 14 uur afscheid genomen van Natasja in de aula van het crematorium Uitzicht.