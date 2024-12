Christophe Robbe (61), vrederechter van het kanton Kortrijk, thuis in Marke overleden

Christophe Robbe (61), vrederechter van het kanton Kortrijk, is thuis in Marke overleden. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte.

Vrederechter Robbe startte zijn loopbaan in 1988 als advocaat aan de balie Brussel. In 2000 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. Robbe zetelde ook een tijdlang in de rechtbank van eerste aanleg in Ieper. In 2009 vervoegde hij het team van vrederechters in Kortrijk en volgde er Lieven Lambrecht op.

“Christophe besefte al enkele jaren dat zijn toekomst heel precair was. Toch bleef hij zo lang mogelijk – op een bewonderenswaardige manier – zijn werk als vrederechter verderzetten”, zegt Leo Vulsteke, voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen.

Christophe werd geboren in Menen op 24 juni 1963. Hij was weduwnaar van Sofie Vandewalle en vader van twee kinderen Emma en Pauline. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.