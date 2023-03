Christine Vanhie, voorzitster ACV Ledegem, onverwacht thuis overleden

Op zaterdag 11 maart is Christine Vanhie onverwacht thuis overleden.

Christine werd geboren op 12 mei 1957 en trouwde met Marc Persyn. Samen kregen ze vijf kinderen: Vanessa, Jessie, Sanni, Manuela en Angie. Marc overleed in 2016. Christine was erg actief in het plaatselijke verenigingsleven. Zo was ze voorzitster van ACV Ledegem. Daarnaast was ze ook bestuurslid van de lokale Beweging.net-afdeling en lid van Femma. Christine zetelde ook in het bestuur van de lokale CD&V-afdeling. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 18 maart om 10 uur in de Sint-Pieterskerk. Na de uitvaartplechtigheid volgt de crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Ledegem. (Uitvaartzorg Serrus)