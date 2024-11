Charlotte (36) verliest strijd tegen pancreaskanker: “Draag fleurige kleren op mijn uitvaart”

“Ik ben Cha en ik hoop dat nog even te kunnen blijven.” Met die beklijvende woorden stelde de terminaal zieke Charlotte ‘Cha’ Nierynck zich voor op haar blog www.ikbencha.be, waarop ze haar ervaringen over leven met pancreaskanker deelde. Ook in onze krant en op KW.be getuigde ze eind 2023 moedig over wat haar en haar jonge gezin overkwam. Maar haar verhaal eindigde op zondag 10 november.

Tweeënhalf jaar geleden werd bij de Oostendse Charlotte Nierynck (36) een neuro-endocriene tumor (NET) graad 3 op de pancreas, met uitzaaiing op de eierstok, lever, bot, klieren, longen en borst vastgesteld. Sindsdien leefde ze van scan tot scan. Ze schreef haar verdriet en wanhoop van zich af op haar blog, ook al in een poging op die manier verhalen van lotgenoten te vinden.

Charlotte maakte een bewogen jeugd door, waarin ze haar beide zussen aan kanker verloor. Maar ze vond als jonge vrouw opnieuw evenwicht in de passie voor haar job als grafisch designer, de bonte vriendenkring waarin ze haar creatieve zelf kon zijn – ze trad regelmatig op met haar performancegezelschap Vaginas what else? – en bij haar man en huisarts Tom Gossieaux en hun nu vijfjarige zoontje Fons.

Blog

In 2022 deed de diagnose kanker haar wereld opnieuw instorten. De hoop op genezing slonk zienderogen. Charlotte besloot haar eigen ervaringen en gevoelens te delen in een blog, op een directe en no-nonsense manier. “Ik ging na de diagnose op zoek naar online verhalen van lotgenoten, maar ik vond nauwelijks iets. Ik besloot het daarom zelf te doen: delen wat ik doormaak, denk en voel. Ik hoop dat anderen die na mij op zoek gaan naar die ervaringen, er iets aan hebben. Maar het helpt mij ook, het geeft me het gevoel dat ik iets nuttigs doe.”

(Lees verder onder de Facebookpost)

Zondag 10 november overleed Charlotte omringd door haar ouders en gezin. Op Facebook roept haar man op om tijdens de uitvaart op zaterdag 23 november fleurige kleren te dragen, zoals ze zelf vroeg. Waaraan ze nog toevoegde: “Ja maar, veel kleuren maar daarom niet verkleed, hé!”