Carnavalist Bert Ryckbosch (90) is overleden: “Op papa kon ik altijd rekenen”

Albrecht ‘Bert’ Ryckbosch (90) is overleden. In 1974 werd hij Prins Carnaval. Het carnavalsbloed stroomde door zijn aderen, net als bij zijn zoon Lieven Ryckbosch. “Ik ben hem dankbaar voor alle wijsheid die hij me schonk”, zegt zoon Lieven.

Bert Ryckbosch werd geboren in Westrozebeke op 10 augustus 1933 en na een moedige strijd is hij overleden in Ieper op 13 september. In maart 2023 had onze krant een gesprek met Bert en zijn zoon Lieven over hun liefde voor carnaval, want die passie was groot. Het Poperingse carnaval kwam echt op gang in 1967 toen Moeder Bladluis werd opgericht. In 1974 waagde Bert zijn kans om Prins Carnaval van Poperinge te worden. Hij werd op 41-jarige leeftijd de achtste Prins Carnaval van Poperinge.

Dankbaar

Hij was op dat moment marktkramer en was goed gekend in Poperinge en omstreken. In die tijd werd Bert regelmatig vergeleken met Vader Abraham, dus zijn act voor de verkiezing was vlug gekozen. Hij was een mens van het volk en het sociale gebeuren van carnaval sprak hem enorm aan. Prins Carnaval was echt iets voor hem. Nadat hij prins werd, werd een bestuur gevormd dat zijn schouders zette onder het Poperingse carnaval. Hij genoot in maart 2023 van zijn laatste carnavalsweekend.

(Lees verder onder de foto.)

Bert Ryckbosch en zijn zoon Lieven. © LBR

“Dit jaar word ik 90 jaar. Dat is een mooie leeftijd en ik weet dat mijn jaren niet eindeloos zijn. Ik ben nooit langer dan een halve dag ziek geweest. Vorig jaar wankelde mijn gezondheid, maar voor de rest ben ik altijd kerngezond geweest. Meer kan je toch niet wensen? Ik heb alles meegemaakt en kunnen doen wat ik wilde in mijn leven. Prachtige gebeurtenissen beleefd, onvergetelijke carnavalsmomenten en veel kunnen reizen. Tijdens het carnavalsweekend zal ik enkele momenten meepikken en daarvan ook ten volle genieten. Ik ben content met elke dag die ik cadeau krijg”, vertelde Bert tijdens ons gesprek in maart 2023.

(Lees verder onder de foto.)

Bert Ryckbosch werd in 1974 de achtste Prins Carnaval in Poperinge. © gf

Levensgenieter

Bert was vader van drie kinderen, Johan (+), Lieven en Frieda. Hij had zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Mijn vader zal ik herinneren als een zeer respectvolle en aimabele man. Hij was een papa waar ik steeds kon op rekenen. We gaan hem missen. Hij was zo bijzonder, hield van reizen, een goed glaasje, onder de mensen komen, kortom een levensgenieter”, zegt zoon Lieven. “Hij was zo bijzonder. We hebben de laatste jaren heel veel samen doorgemaakt en gepraat. Hij klaagde nooit, hij was een echte optimist. Ik ben hem dankbaar voor alle wijsheid die hij me schonk.”

Er wordt afscheid genomen van Bert in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys in Poperinge op zaterdag 23 september om 11 uur, gevolgd door de begrafenis van de urne in het urnenveld in Poperinge.