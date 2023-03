Brugse roeiwereld rouwt om trainer Hans Claeys (62)

De Brugse roeiwereld is in rouw. Op mandag 6 maart overleed in Brugge Hans Claeys op 62-jarige leeftijd. Hij was onderofficier bij de marine, maar was vooral bekend als hoofdtrainer van de Brugse Trimm- en Roeiclub.

Hans Claeys werd geboren op 4 september 1960 in Varsenare, huwde met Katrien Maes en werd vader van twee kinderen en grootvader van drie kleinkinderen. Beroepshalve was hij oppermeerster-chef bij de marine. Zo maakte hij tussen 2010 en 2011 deel uit van een 160-koppige bemanning op het fregat F931 Louise-Marie, om vier maanden lang op piraten te jagen aan de Hoorn van Afrika. Hans fungeerde aan boord als adjunct-hoofd van de logistiek en vliegdekofficier.

Olympiërs

Naast zijn beroep stak hij veel vrije tijd en energie in het roeien, als hoofdtrainer van de Brugse Trimm- en Roeiclub (BTR) nabij de Herdersbrug in Dudzele. Hij was er actief tot in 2019. Hij begeleidde er jarenlang Tristan Vandenbussche, maar ook de olympiërs Niels Van Zandweghe en Hannes Obreno. Verder leerde hij ook onder meer Thijs Obreno, Cédric Burggraeve en de dames Freya De Baets en Olivia Gheysen de knepen van het vak. “Hans heeft mij leren roeien”, vertelt Niels Van Zandweghe. “Hij was mijn coach tot ik negentien werd. Hij was de meest fiere mens die ik ken. En dat maakte het erger om te zien hoe hij bij zijn ziekte zoveel pijn leed. Hans heeft mij gevormd tot wie ik ben. Niet alleen als roeier, maar ook als mens.”

“Hans was de meest fiere mens die ik ken”

De roeisport verliest een zeer goede coach. Hans Claeys wees de jonge en ook de meer getalenteerde roeiers binnen de BTR op hun fouten, maakte hen sterker en verbeterde hun techniek. “Hans was strikt maar toch zacht genoeg om met de jongeren goed overweg te kunnen. Als militair stond hij voor discipline en stiptheid. Hij klaagde nooit. Ik heb van hem vooral geleerd dat ik steeds hard moest werken om het nodige en goede materiaal te krijgen. En er daarna ook zorg voor te dragen. Dit zijn allemaal dingen die ik van Hans heb meegekregen en mij nu nog altijd bijblijven”, aldus Niels Van Zandweghe.

De afscheidsdienst voor Hans Claeys heeft plaats op zaterdag 18 maart om 10.30 uur in de aula van de Polderweg, langs de Dorpsstraat in Sijsele. Aan de nabestaanden biedt de redactie haar deelneming aan. (ACR)