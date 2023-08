Brugse platenproducer Patrick Hamilton in rouw na overlijden Bea Van der Maat (62): “Ze was een toffe madam en goede vriendin”

Ook de West-Vlaamse muziekscène rouwt om het plotse overlijden van gewezen zangeres en presentatrice Bea Van der Maat, die ooit nog op de affiche van het Cactusfestival prijkte. Bruggeling Patrick Hamilton trad vaak met Bea op en producete haar single ‘Coffee’ en cd ‘Thin Skinned’: “Een toffe vriendin, ze kocht zelfs het eerste loopfietsje voor mijn dochter.”

Op 27 juli overleed Bea Van der Maat (62) thuis in Leuven. Ze leed aan ALS en koos zelf voor een zachte dood. Hoewel ze in Gent geboren werd en in Vlaams-Brabant woonde, zijn er nogal wat Brugse links.

Cactusfestival

Wist je bijvoorbeeld dat Bea Van der Maat in 1984 met haar eerste groep Chow-Chow de headliner was van de derde editie van het Cactusfestival, dat toen nog op het Sint-Amandsplein plaatsvond? Rolle De Bruyne, medestichter van de vzw Cactus, houdt er nog warme herinneringen aan over. Net als Patrick Keersebilck, huidig directeur van het Cactus Muziekcentrum: “Als jonge toeschouwer, want ik werkte toen nog niet voor Cactus.”

Coffee, de single die Bruggeling Patrick Hamilton voor Bea Van der Maat producete. © Antler Subway Records/EMI Belgium

De Brugse muziekproducer en pianist Patrick Hamilton maakte in de jaren ‘90 deel uit van de Belgische covergroep LSP Band, aan de zijde van Bart Peeters, Paul Michiels, Walter Grootaers, Felice en Jean Bosco Safari, met Bea Van der Maat als zangeres. “We speelden drie à vier keer per week samen, zo groeide er een nauwe band. Bea werd een goede vriendin, een fijne madam zonder kapsones. Ook al was ze super populair in Vlaanderen, zeker door haar deelname aan de film ‘Koko Flanel’ van Urbanus.”

Loopfietsje

“Ze zat toen bij platenfirma Antler-Subway, die mij vroeg om in 1996 haar single ‘Coffee’ en cd ‘Thin Skinned’ te producen. Bea bleef altijd bescheiden, ze liep geenszins naast haar schoenen. Ik bewaar veel mooie herinneringen aan haar. Ze was heel attent, ze schonk mijn dochter nog haar eerste loopfietsje als verjaardagscadeau.”

“Toen ze in 2004 afscheid nam van de muziek- en mediawereld, om in Keerbergen les te gaan geven, verwaterden de contacten jammer genoeg. Sindsdien heb ik haar niet meer gezien”, aldus Patrick Hamilton, die geschokt is door Bea’s veel te vroege en onverwachte overlijden.