Brouwersechtgenote Paula De Brabandere-Vande Ghinste (93) overleden

In Kortrijk is Paula Vande Ghinste vorige donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. Zij was de echtgenote van wijlen Albert De Brabandere, destijds zaakvoerder van de brouwerij Bavik in Bavikhove en die sinds enkele jaren (opnieuw) Brouwerij De Brabandere heet.

Paula Vande Ghinste was de moeder van onder meer Ignace De Brabandere, die zijn vader opvolgde aan het hoofd van de brouwerij, en grootmoeder van Bert De Brabandere, de huidige gedelegeerd bestuurder. “Mijn moeder was de goede vrouw achter de sterke man”, zegt zoon Ignace.

Paula Vande Ghinste is op 17 juli 1928 in Rollegem geboren. Ze was zelf ook een brouwersdochter. Haar vader Jerome heeft met zijn broer Albert nog gebrouwen tot in 1962. De familie Vande Ghinste – niet te verwarren met de familie Vanderghinste van Bockor in Bellegem – was al vele jaren verweven met de familie De Brabandere.

Brouwer Joseph De Brabandere (vader van Albert) was getrouwd met Gabrielle Vande Ghinste. Zij was de tante van Paula. Toen Joseph De Brabandere op 54-jarige leeftijd overleed, waren de zonen Paul en Albert slechts 19 en 14 jaar: het waren toen Albert Vande Ghinste en zijn broer Jerome die bij Bavik – en dus bij hun zuster – kwamen bijspringen.

Op de achtergrond

Uiteindelijk is Albert De Brabandere in 1951 getrouwd met zijn nicht Paula Vande Ghinste, dochter van Jerome. Onder ‘Mijnheer Albert’ – zoals hij genoemd werd – kende de brouwerij, die hij meer dan een halve eeuw leidde, de grote uitbreiding. Zijn echtgenote hield zich daarbij op de achtergrond.

“Ik hielp destijds wel bij het maken van pakjes die de personeelsleden krijgen met Nieuwjaar”, vertelde ze enige tijd geleden. “Ook ging ik op ziekenbezoek of bij een geboorte. Af en toe ging ik eens mee met mijn man. Als we ergens langs een café kwamen, zei hij: ‘Ik ben hier allang niet meer geweest, ik ga eens binnenspringen.’ Zo kwam ik eens in een café.”

Vijf kinderen

Paula en Albert hielden van reizen, vooral met de auto, onder meer naar Spanje en Zwitserland, later met het vliegtuig naar verdere bestemmingen zoals Thailand. Haar man kon het dan niet laten om brouwerijen te bezoeken.

Dat moeder De Brabandere niet veel in de brouwerij kwam, had uiteraard ook te maken met haar gezin. Ze had vijf kinderen: Ignace, Vincent, Véronique, Sabine en Lucie. Twee van de kinderen zijn overleden.

Vincent, die als brouwer samen met zijn broer Ignace de brouwerij zou leiden, overleed in 1986 op slechts 32-jarige leeftijd. Jongste dochter Lucie is in 2011 overleden. Er zijn 11 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Familiekring

Het echtpaar De Brabandere-Vande Ghinste woonde vroeger naast de brouwerij aan de Rijksweg in Bavikhove. In 1981 verhuisden ze naar Villa Notenhof in Kortrijk, een vroegere boerderij aan de Kennedylaan en die nu ingepalmd is en gebruikt wordt door AZ Groeninge. Na het overlijden van haar man in 2005 verhuisde Paula naar een flat in de Leiestraat in Kortrijk. Sinds ruim twee jaar woonde zij op een flat van wzc De Korenbloem waar zij rustig overleden is.

De uitvaartplechtigheid heeft in familiekring plaats in de Sint-Amanduskerk in Bavikhove, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

(NOM)