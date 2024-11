Brandweer haalt lichaam van 50-jarige vrouw uit auto in het kanaal in Zwevegem, CSI-team ter plaatse

De hulpdiensten hebben dinsdagochtend in Zwevegem het lichaam van een 50-jarige vrouw uit haar auto uit het water gehaald. Dat bevestigt politiezone Mira. Politie en parket onderzoeken de zaak.

Een binnenschipper merkte dinsdagochtend een wagen op in het water ter hoogte van de Knokkebrug in Zwevegem en alarmeerde de hulpdiensten. In de wagen troffen duikers het lichaam van een 50-jarige vrouw aan. “Er werd een wetsdokter aangesteld en de dienst Crime Scene Investigation (CSI) is ter plaatse voor sporenonderzoek”, zegt Michaël Vanden Heede.