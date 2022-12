Boezemvriend van Raveel en cultureel icoon Luc Levrau overleden

Luc Levrau, boezemvriend en technisch vernuft naast Roger Raveel, graag gezien lid van vele cultuurverenigingen en auteur van tal van boeken over kunst en geschiedenis, is niet meer. Hij overleed op 76-jarige leeftijd na een tragische val in zijn woning. “Het is onwezenlijk om in het Raveelmuseum te zijn en hem niet meer te zien”, zegt conservator van het Roger Raveelmuseum Melanie Deboutte.

Luc Levrau werd geboren in Zulte op 11 april 1946 in een kroostrijk gezin. Hij was de derde van twaalf kinderen. In de jaren ’70 vestigde hij zich in Machelen en leerde daar Roger Raveel kennen. Het zou het begin zijn van een lange samenwerking en innige vriendschap.

Roger en zijn vrouw Zulma konden tot aan hun dood altijd een beroep doen op Luc. Hij was een stichtend lid van Cultuur Machelen en een van de grote bezielers van het Roger Raveelmuseum, waar hij vlak naast woonde.

Platgetreden paadje

Melanie Deboutte nam drie jaar geleden de functie op als conservator van het museum en leerde toen ook Luc Levrau kennen. “Het was een heel fijne start, ik had van meet af aan iemand die mij met raad en daad kon bijstaan”, zegt Melanie.

“Ik zal nooit vergeten dat hij me volledig zijn vertrouwen gaf, dat gaf een heel goed gevoel. Het is onwezenlijk om in het museum te staan zonder hem hier te zien. Hij kwam hier zodanig veel, vanuit zijn achtertuin loopt een paadje rechtstreeks naar het museum en dat was platgetreden door zijn vele bezoekjes. Luc was een wervelwind, heel energiek en ijverig ook al was hij al even op pensioen. Hij was ook nog steeds conciërge van het museum, als er ’s nachts een alarm afging dan stond hij hier. We hoopten dat hij dat nog lang zou doen. We zijn een kleine familie en daar was hij een belangrijk deel van, we voelen ons precies weeskinderen. Maar we doen wel voort, dat zou hij zo gewild hebben.”

Het Raveelmuseum opende een rouwregister voor Luc Levrau en zal de nieuwe collectiepresentatie ‘Het niets, het licht en de dingen’ aan hem opdragen. De tentoonstelling zal te zien zijn in de oude pastorie en wordt officieel ingehuldigd op zondag 11 december. “Die tentoonstelling waren we al aan het voorbereiden en daarin zullen werken van Raveel uit de privécollectie van Luc te zien zijn. Voor die tentoonstelling maakten we een opname van handen die door een boek bladeren en dat zijn Luc zijn handen. Dat is heel heftig maar wel mooi om te zien.”

Rechterhand van Raveel

Ook burgemeester Simon Lagrange spreekt van een groot verlies voor de gemeente. “ In zijn actieve loopbaan was Luc de rechterhand van Raveel. Veel dingen die Raveel in zijn hoofd had, maakte hij technisch mogelijk, zoals de bekende kar waar Raveel veel mee rondreed of kunstwerken met een speciale vorm. Als burgemeester werkte ik goed samen voor al wat hij organiseerde, en dat was veel. Luc zat nooit stil en al zijn culturele initiatieven waren succesvol.” Luc publiceerde recent nog een boek over Machels kunstenaar Roger De Backer en stelde dat vorige maand voor in een volle Gaston Martenszaal. Hij was nog bezig aan alweer een nieuw werk over de geschiedenis van de Guldefeesten in Machelen, maar het is helaas nog maar de vraag of dit ooit het daglicht zal zien. (JF)