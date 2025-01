Blankenberge verliest met Hans Driessens (55) sterkhouder uit het verenigingsleven: “Mensen helpen was zijn motto”

In Blankenberge is zaterdagavond Hans Driessens overleden. Hij stond ooit op de Open VLD-lijst voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen, en was zijn hele leven lang geëngageerd bij tal van verenigingen. Hans was, net als zijn vader en grootvader, gekend én geliefd in de badstad. “De naam Driessens klinkt in Blankenberge als een klok”, aldus burgemeester Björn Prasse.

Hans was de kleinzoon van gewezen schepen André Driessens, maar ook zijn vader François was een bekende figuur in Blankenberge. Hans volgde in diens voetsporen bij toneelkring Onder Ons, als decorbouwer. “’t Was altijd in orde als Hans zich ermee moeide”, zegt regisseur Ronnie De Reese. Hij herinnert zich Hans als een uitstekende werkkracht. “Zijn vader François heb ik wel iets beter gekend – hij is jaren secretaris geweest van onze toneelvereniging. Maar ook Hans was een crème van een gast. ’t Ging er altijd hartelijk aan toe als je hem ergens tegenkwam.”

Ook op het carnavalsleven drukte Hans zijn stempel; eerst als secretaris van De Voorstadruttels en recenter als medeoprichter/voorzitter van De Patrontjes. In die hoedanigheid werd hij een tijdje geleden opgevolgd door Nick Tallieu. “De meeste carnavalisten van de oudere generatie zullen Hans ook wel gekend hebben”, zegt hij. “Hans was een warme persoon met een heel groot hart. Als nieuwe voorzitter van De Patrontjes kon ik altijd bij hem terecht om raad te vragen.”

Beste maat

Daarnaast was Hans ook nog een tijdlang actief bij de Blankenbergse ZwemVereniging en folkloregroep Ebbe en Vloed. Hij woonde in deelgemeente Uitkerke, waar hij zich destijds inzette tegen de verlenging van de milieuvergunning van het Q8-tankstation in de dorpskern. Hij was er ook enkele jaren voorzitter van de handelsgebuurtekring, waar hij Jeanine Jacobs opvolgde. “Hans was mijn beste maat”, zegt zij. “Een uitgestoken hand, daar stond Hans voor. Mensen helpen was zijn motto.”

“De naam Driessens gaat al generaties mee en klinkt in Blankenberge als een klok”, zegt burgemeester Björn Prasse. “Hans was inderdaad iemand die graag onder de mensen kwam. Altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken – zo was hij er ook steevast bij op herdenkingsplechtigheden van de Kring Officieren waar hij nog steeds voorzitter van was. Maar hij heeft ook veel betekend voor onze liberale familie. Doordat hij al een tijdje sukkelde met zijn gezondheid, brandde dat vuur de laatste jaren op een lager pitje, maar in oktober stond zijn dochter Debbie voor het eerst op onze lijst. Hans was iemand die door veel mensen gemist zal worden… en jammer genoeg ook weer iemand die ons veel te vroeg werd ontnomen.”

Hans was kwaliteitsmanager bij Alstom Transportation, het vroegere Bombardier. Hij overleed zondagmorgen op 55-jarige leeftijd, omringd door zijn familie.