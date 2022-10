Blanche Meyns, bekende uitbater van kruidenierszaak in Roksem, op 94-jarige leeftijd overleden

Blanche Meyns, geboren op 20 september 1928, is overleden in het woonzorgcentrum Riethove Oudenburg. Ze was de weduwe van August Vanhessche, die op 21 januari 2021 stierf.

Ze kenden het geluk nog samen hun 70ste huwelijks verjaardag te vieren. De kinderen en kleinkinderen hadden hen buiten verrast, want het was in coronatijd. Ze werden naast door hun familie ook door de buren van op afstand toegejuicht.

Na hun huwelijk op 21 april 1950 woonden Blanche en August een tijd in zijn ouderlijke huis aan De Gaffel in Roksem. Daar zette Blanche de kleine kruidenierswinkel van wijlen de mama van August verder. Later bouwden ze een nieuwe woning met zaak aan de overkant. Daar baatte Blanche vele jaren haar winkel uit. Je kon er naast voedingswaren ook textiel kopen.

15 kinderen

Blanche en August kregen 15 kinderen. Dat zijn Gerard (+), Daniel, getrouwd met Christine Dumarey, Lucrèce, getrouwd met Luc Blomme, Luc (+), Jacques, getrouwd met Francine Steenkiste, Betty, getrouwd met Johan Devriendt, Myriam, getrouwd met Ivan Benoot, Christine, getrouwd met Willy Van Loocke, Martine, getrouwd met Luc Maene, Rik, getrouwd met Caroline Knockaert, Ann (+), Jan, getrouwd met Chantal Defraeye, Kris, getrouwd met Nancy Deruwe, Carla, weduwe van Rik Roose. De klein- en achterkleinkinderen delen in rouw om hun overleden oma Blanche.

De afscheidsplechtigheid vindt op woensdag 2 november om 10 uur plaats in de Sint-Michielkerk van Roksem.