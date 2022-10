Bezige bij Monique Cloet overleden

Monique Cloet, een gekende inwoner van Nieuwpoort is niet meer. Zij overleed op 29 september 2022 in het AZ West in Veurne. Monique werd geboren op 21 mei 1950 en zij was de levensgezellin van Roland Debruyne.

Monique was onlosmakelijk verbonden met de stad Nieuwpoort en het verenigingsleven van de stad. In haar leven was ze bedrijvig in heel wat organisaties en verenigingen. Zo was ze voorzitter van de Rode Kruis afdeling Nieuwpoort, bestuurslid van het Jeanne Panne Comité, mede-oprichter van de Minder Mobielen Centrale in de stad, gewezen secretaris van de Sint-Sebastiaansgilde en verder nog lid of bestuurslid van tal van andere verenigingen en organisaties.

Een tijd geleden werd Monique gehuldigd omwille van 55 jaar inzet voor het Rode Kruis, ze kreeg toen de platina medaille overhandigd. Zij was fier om zo lang actief te zijn geweest in het Rode Kruis en was pas zeventien toen ze haar eerste opleiding volgde. Monique vertelde ook graag over haar loopbaan bij het Rode Kruis, over de mooie dingen die ze meemaakte, maar ook over de zaken die niet altijd liepen zoals ze dat zelf wilde. Zij was pas vrijwilliger bij het Rode Kruis toen ze al werd ingezet bij de brand van de Innovation in Brussel.

Bij haar afscheid van het Rode Kruis omwille van medische redenen vertelde ze het volgende: “Ik hou de mooiste herinneringen over aan de afdeling. Ik heb ooit een kindje van twee weken van de verstikkingsdood gered, het had zich verslikt bij het drinken van pap. Ik heb indertijd ook geprobeerd om mijn mama te reanimeren, maar dat is me toen niet gelukt.” De begrafenisplechtigheid van Monique vindt plaats op donderdag 6 oktober om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Nieuwpoort.