Bezieler van radio W.L.O. Leon Dewulf (80) overleden

Op zondag 15 december is Leon Dewulf overleden in het AZ Delta in Menen. Leon werd geboren op 25 februari 1944 in Haringe, later woonde hij in Wevelgem en Moorsele. Sinds het overlijden van zijn echtgenote Arlette Jacobs verbleef hij in wzc Sint-Camillus.

Leon Dewulf heeft een rijk leven achter de rug, zo vertelt een filmpje over ‘De mannenclub’ in wzc Sint-Camillus. Hij was ooit wielrenner, leider van een muziekband, rijkswachter op de motor en cafébaas. Hij was vooral gebeten door de radio. In de jaren ’70 en ’80 waren de vrije radiozenders heel populair. Leon startte de Wevelgemse Lokale Omroep, W.L.O., die uitzond vanuit het café met dezelfde naam dat hij openhield in de Lauwestraat. Radio W.L.O. stopte pas met de uitzendingen eind 1999.