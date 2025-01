Bekende Roeselaarse fotograaf Arsène Vanheuverswijn (82) onverwacht overleden

Arsène Vanheuverswijn, een bekende Roeselaarse fotograaf die 48 jaar lang de enige fotospeciaalzaak in Roeselare openhield, is afgelopen donderdag onverwacht overleden. Hij werd 82 jaar. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 10 januari.

Arsène Vanheuverswijn was een heel bekende fotograaf in Roeselare. Hij was afkomstig van Zingem, maar trok in 1971 naar Roeselare om er zijn eigen Color Studio Arsène te openen langs de Ardooisesteenweg. Lange tijd was zijn fotostudio de enige gespecialiseerde fotozaak in het centrum van de stad. In 2018 besloot hij echter om zijn zaak te verkopen, om samen met zijn vrouw Lucette Polfliet naar een kleiner appartement te verhuizen. Zijn zaak werd in 2019 gekocht door Filip Sobry van D-artagnan, een communicatiebureau met hoofdzetel in Brugge, die er met de nieuwe designclub Studio Arsène een ode bracht aan de fotograaf.

Bekend figuur

“Ik kende hem persoonlijk niet heel goed, maar hij was natuurlijk wel een bekend figuur in Roeselare”, zegt Sobry. “Hij was de laatste fotograaf met een studio hier in Roeselare, die niet mee op de digitale trein is gesprongen, maar echt vasthield aan de authentieke fotografie. Wanneer je zijn zaak binnenwandelde, had je meteen een nostalgisch gevoel. Hij is voor ons altijd een grote inspiratie geweest en ook de reden waarom we zijn studio en zijn naam besloten over te nemen.”

Onverwacht overlijden

Arsène Vanheuverswijn is geheel onverwacht overleden op donderdag 2 januari. Hij werd 82 jaar. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 10 januari om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Commeyne in de Meensesteenweg in Roeselare. Er is gelegenheid om Arsène een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne, elke dag tot en met woensdag, telkens van 15 uur tot 18 uur, zaterdag van 15 uur tot 17 uur, met uitzondering van zondag. Online rouwregister op www.commeyne.be.