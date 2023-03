Bekende oud-muziekdirigent Werner Verthé overleden

In de revalidatieafdeling van AZ Groeninge in de Reepkaai in Kortrijk is Werner Verthé uit Bissegem onverwacht op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was als dirigent een overbekende naam in de wereld van de muziekkorpsen. Hij was 64 jaar getrouwd met Denyse Leyn.

Werner is in Gullegem geboren als zoon van een vlasbewerker. Hij werkte eerst als wever bij de firma Solintex in Heule. Hij volgde daarna een opleiding boekhouden maar werd dan handelsvertegenwoordiger voor behangselpapier bij een firma in Kortrijk en daarna bij Collumbien in Brugge. Hij was een geboren verkoper. Daarnaast was muziek van jongs af zijn passie en zijn leven. Hij speelde in zijn jonge jaren bij het orkest The Rhytmers. Daarna begon hij een lange carrière als dirigent van muziekkorpsen in de regio. Fanfares en harmonieën die hij onder zijn hoede had, waren Jong en Moedig Bissegem, Dorpsfanfare Bavikhove, Verenigde Vrienden Staden, Sint-Cecilia Beselare en Zillebeke. Door zijn expertise werd hij tot begin de jaren 2000 ondervoorzitter van de federatie Fedekam (blaasmuziek) en ook provinciaal voorzitter van Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie opgericht op initiatief van de Vlaamse overheid). Hij was ook herhaaldelijk jurylid bij muziekwedstrijden.

Hij was vader van vier kinderen: Geert (Kortrijk), Lieven (met Veronique Ghiesmans, Bavikhove), Christ (met Rik Osselaer, Harelbeke) en Vé (met Koen Lodewyckx, Beveren-Leie). Alle vier zijn ze vroeger ook muzikant geweest; in 1984 hebben ze zelfs samen opgetreden voor paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan Ieper. Hij had ook vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De geboorte van zijn vijfde achterkleinkind, voorzien half maart, heeft hij niet meer mogen meemaken.

Naast muziek was – tot voor kort – ook koken, brood en vooral ook taarten bakken een grote hobby. Werner Verthé en zijn echtgenote woonden lange tijd in de Kamiel Verlindestraat in Bissegem. Bijna zes jaar geleden verhuisden ze naar een serviceflat op de Pottelberg. Nadat hij enkele keren gevallen was, verbleef hij sinds enkele dagen in de revalidatieafdeling in de Reepkaai, samen met zijn echtgenote. Hij is er vorige zaterdag, vermoedelijk door hartfalen, onverwacht overleden. Het afscheid heeft plaats op donderdag 9 maart om 11 uur in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk, gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats Hoog-Kortrijk.