Bekende Oostendenaar Roger ‘Frisco’ Jonckheere (78) overleden

Roger Jonckheere is vrijdag overleden. De bekende Oostendenaar was al even tijdje ziek. In de kuststad en wijde omgeving was hij beter bekend onder zijn bijnaam Roger ‘Frisco’. In 2020 werd hij door KW nog verkozen tot Krak van Oostende. Roger werd 78 jaar.

Roger ‘Frisco’ Jonckheere was meer dan een begrip in Oostende. Hij schuimde meer dan een halve eeuw onze kuststrook af om ijsjes aan de man en vrouw te brengen. Het leverde hem in 2002 zelfs de titel Verkoper van het Jaar op. “Zolang ik kan, zal ik de straat doen om klanten te bedienen of zelfs nieuwe klanten aan te trekken”, liet hij in een interview met KW in 2018 optekenen.

Roger was dertig jaar aan de slag bij Artic en stapte daarna over naar De Ruytter in Leffinge. Daar bleef hij ook na zijn pensioenleeftijd aan het werk.

Fonds Danick Minne

Roger ‘Frisco’ was ook sociaal geëngageerd. Via het Fonds Danick Minne, waar hij ondervoorzitter was, droeg hij zijn steentje bij om kinderarmoede in Oostende de wereld uit te helpen. Voor die inzet werd hij in 2020 tot Krak van Oostende verkozen.

Roger Jonckheere werd 78 jaar oud. Hij was getrouwd met Saskia Blomme. Met Muriel en Manon laat hij twee dochters achter, net als zijn drie kleinkinderen Gaudric, Gauthier en Ayellis.

De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 30 november om 14.30 uur in de aula van het crematorium Polderbos in Oostende plaats.