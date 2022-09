Bekende Markenaar Etienne Declercq (91) overleden

In wzc De Ruyschaert in Marke is Etienne Declercq op 91-jarige leeftijd overleden. De bekende voormalige garagehouder en fietsenmaker was een boegbeeld in het Markse sport- en verenigingsleven. Tot op hoge leeftijd bleef hij nog op diverse fronten actief. Sinds een kleine drie jaar verbleef hij in het rusthuis. Voordien woonde hij in de Gymnasiastraat. Zijn echtgenote Agnes Dendooven is in juli 2000 overleden.

Etienne is op 12 november 1930 in Marke geboren in café Het Paradijs. Nadien verhuisden zijn ouders naar café De Zalm in de Rekkemsestraat. Eerst was Etienne chauffeur van bedrijfsleider Michel Van de Wiele. Daarna vestigde hij zich als fietsenmaker en-handelaar in de Rekkemsestraat. Hij werd nadien ook garagehouder.

Van muziek en brandweer tot sport

Zijn leven lang, van jongs af, engageerde Etienne zich in de maatschappij. Al op 10-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan en bleef er liefst 70 jaar spelend actief. Hij speelde vooral bugel en sloeg de cymbalen. Hij was erevoorzitter en ook nog een tijd lang materiaalmeester. Op 18-jarige leeftijd werd hij vrijwillig brandweerman; op 60-jarige leeftijd moest hij wegens de leeftijdsgrens stoppen en werd hij eresergeant. Hij was daarna nog 15 jaar voorzitter van de vriendenkring van de brandweer. Bij de sport sprak vooral het wielrennen hem aan. Hij was een groot supporter van Axel Merckx. In 1999 was Etienne medestichter van de Wielerclub Marke en was zelf een fervent wielertoerist. Hij reed met de Markse Ridders tochten als de Ronde van België, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Vijf keer fietste hij naar Lourdes, de laatste keer op bijna 70-jarige leeftijd na het overlijden van zijn echtgenote.

Bij het voetbal was hij actief bij de supportersclub van FC Marke en richtte hij het jeugdtoernooi op dat zijn naam droeg. Tien jaar geleden stichtte hij dan een petanqueclub voor gepensioneerden. Naast dit alles vond hij thuis nog de tijd om kippen en konijnen te kweken en druiven te telen.

Etienne was vader van drie kinderen: Renaat (met partner Paulette Ryheul), Estelle die op 16-jarige leeftijd het leven verloor bij een jammerlijk bromfietsongeval; een kindje is heel jong gestorven. De uitvaartdienst heeft op woensdag 21 september om 10.30 uur plaats in de Sint-Brixiuskerk in Marke.