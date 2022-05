Bekende kunstschilderPaul Quaghebeur uit Middelkerke overleden

De bekende kunstschilder Paul Quaghebeur is overleden. Paul Quaghebeur werd geboren op 4 mei 1932 in Poperinge, maar woonde al heel lang in Middelkerke.

Beroepshalve bekleedde Paul Quaghebeur een hoge functie als viceconsul op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Paul was gehuwd met Julia Capiau. Het koppel heeft vier kinderen: Gerardine, gehuwd met Peter Richards, Steve, gehuwd met Kristine Camp, Mattias, gehuwd met Vera Engberg en Greta Quaghebeur. Er zijn ook al zeven kleinkinderen en een achterkleinkind.

Paul verbleef in woonzorgcentrum Tara in Wilskerke. Hij was een man van de stilte en geliefd door iedereen. Zijn kunstwerken, waaronder heel wat waterverfschilderijen, straalden die rust en de schoonheid van de landschappen uit.

Tentoonstellingen

De werken van Paul waren te zien op heel wat tentoonstellingen in de regio, maar ook daarbuiten. In eigen Middelkerke toonde hij diverse malen zijn werken op de tentoonstelling Kunst van bij ons, een tentoonstelling waaraan alleen kunstenaars van Middelkerke konden deelnemen.

Ook in Oostende was hij een graag geziene kunstenaar en werken van hem waren te zien tijdens tentoonstellingen in onder meer het Noordzeeaquarium in 2009 en in RVT Lacourt en het dienstencentrum De Schaperije in 2010. Zolang het kon genoot hij van een wandeling.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 20 mei om 11 uur in de Sint-Gulielmuskerk in Wilskerke. De urne van Paul Quaghebeur zal worden bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats van Middelkerke. (PBM)