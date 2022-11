Bekende dichter en auteur Frank Decerf overleden in Oostende

De bekende Oostendse auteur Frank Decerf is afgelopen zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als dichter.

Frank Decerf werd geboren op 23 april 1958 en was beroepshalve lesgever Nederlands-Engels-Moraal. Hij werkte met moeilijk opvoedbare jongeren en was de laatste jaren lesgever aan het maritiem instituut Mercator. Begin jaren 80 publiceerde hij voor het eerst. Nadien volgden verschillende bundels, essays en een hele reeks prijzen. De romans ‘het bezoek’ (2010) en ‘Weg’ (2020) vormen andere hoogtepunten uit zijn oeuvre.

Frank Decerf was een sociaal betrokken en humanistisch auteur en reisde vaak. Die reizen waren vaak een inspiratiebron voor zijn werk. Hij was ook ondervoorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en werkte ook mee aan tal van kunstprojecten. Frank Decerf was ook jurylid van de Poëzieprijs van de Stad Oostende.

De uitvaartplechtigheid vindt in intieme kring plaats.