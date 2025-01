Bekende Brugse ondernemer Christiaan Vanbesien (71) overleden

Na een lange strijd tegen een zware ziekte is Christiaan Vanbesien op woensdag 8 januari overleden in Brugge. De bekende Brugse ondernemer werd 71.

Christiaan Vanbesien werd op 31 januari 1953 geboren in Roeselare. Na zijn studies was hij actief in de communicatiesector. In 1977 startte hij in de Gulden-Vlieslaan met Actual Media zijn eigen communicatiekantoor. Hij stond in voor de communicatie van tal van bedrijven en onderhield nauwe contacten met journalisten. Hij was ook een aantal jaren journalist voor de Provinciale Zeeuwse Courant, het Zeeuws Vlaams Weekblad en de Nationale Recreatie Krant.

Ook buiten zijn werk was hij bijzonder actief. Hij was een tijdlang voorzitter van Unizo Brugge Stad, actief in de Flanders Business Circle als mede-oprichter, penningmeester van de schutters van de Sint-Jorisgilde en rechter in de Brugse Ondernemingsrechtbank, waar hij heel wat faillissementen moest uitspreken. Hij was ook vertegenwoordiger binnen Rescoc en de SERR.

Het was een bezige bij die graag onder de mensen kwam en kon genieten van een babbel. Hij voerde een lange strijd tegen een zware ziekte. Hij was vader van twee kinderen met Charline en Clement. De uitvaart vindt plaats op woensdag 15 januari om 11 uur in de kerk van Christus Koning. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.