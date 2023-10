Bekende brouwer André Vandewoude (95) uit Pervijze overleden

In wzc De Zilvervogel in Reninge, waar hij pas sinds drie weken verbleef, is de bekende brouwer André Vandewoude uit Pervijze vorige zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Hij vormde de derde generatie van een echte brouwersfamilie. Hij legde basis voor de huidige drankenhandel Vandewoude in Veurne, waarvan hij tot het laatst het reilen en zeilen met grote interesse bleef volgen.

Het brouwersverhaal van de familie Vandewoude begint wanneer landbouwer Jan-Baptist Vandewoude in 1868 trouwt met Rosalie Comeyne en hij de herberg-brouwerij De Hert van zijn schoonouders in Pervijze gaat uitbaten. Die bestond sinds 1850. Jongste zoon Victor – in de jaren dertig van vorige eeuw burgemeester van Pervijze – baat uiteindelijk de brouwerij verder uit. Hij koopt de brouwerij De Drie Schichten in de Brouwerijstraat en kan zo de productie opvoeren.

Drankenhandel

Victor is de vader van André die op 13 juli 1928 geboren werd. Na zijn college behaalt hij in 1953 aan de Hogeschool voor Gistingsbedrijven in Gent het diploma van meesterbrouwer. Samen met zijn vader beslist hij evenwel in 1955 het brouwen stop te zetten wegens de concurrentie van grote brouwerijen. André weet de brouwerij evenwel om te bouwen tot drankenhandel. In 1975 komt zoon Georges meedraaien, maar kiest in 1980 een andere richting, waarna broers Ignace en Vic het roer overnemen. De handel barst uit zijn voegen en in 2020 verhuist men naar een nieuwbouw op de bedrijvenzone Monnikenhoek in Veurne. Intussen vormen vier kleinkinderen al de vijfde generatie.

Fervent supporter Zulte Waregem

Ook na zijn pensioen bleef André nog tot zijn 87ste actief in de zaak en nadien moest zoon Ignace hem dagelijks verslag uitbrengen… Opmerkelijk: hij was een fervent supporter van Zulte Waregem…

André trouwde in 1955 met Louisa Delputte, dochter van de Oostkerkse burgemeester-parlementslid Georges Delputte. Zij kregen vier zonen en drie dochters: Georges, Vic, Jan, Ignace (die allen in Pervijze wonen), Maria (Roeselare), Magda (Reninge) en Leen (Westende). André had 20 kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. Louisa overleed eind 2017 op 88-jarige leeftijd. André woonde vroeger in het brouwershuis in de Brouwerijstraat en laatst in de Molenstraat, waar hij na het overlijden van zijn echtgenote bleef wonen. Hij was de jongste tijd verzwakt, zodat hij naar een woonzorgcentrum moest verhuizen.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 4 november om 13.30 uur in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. Kanunnik Henk Laridon, deken van Waregem, gaat voor; André Vandewoude is via wijlen zijn echtgenote trouwens diens oom en dus ook van burgemeester Lies Laridon van Diksmuide.