Bekende Blankenbergse foorreizigster Carla Van Den Bossche overleden

In Blankenberge is foorreizigster Carla Van Den Bossche overleden op 56-jarige leeftijd. Samen met haar partner Henri Van Herck stond ze sinds 1987 op de kermis met diverse attracties waaronder meer dan 20 jaar met de Popcorn Party.

Carla werd geboren in Aalst en het was op de kermis in haar thuisbasis dat ze haar toekomstige man ontmoette. Zowel haar ouders als die van Henri stonden er met botsauto’s. “Mijn ouders waren al de 4de generatie forains in onze familie. In januari 1987 stapten Carla en ik in het huwelijksbootje en meteen daarna gingen we zelf op de kermis staan met autoscooters.

Nadien hadden we ook nog een attractie met de naam ‘Ali Baba’ maar vanaf 2000 maakte de Popcorn Party zijn entree in ons leven”, vertelt Henri.

De Popcorn Party groeide al snel uit tot één van de populairste molens in Vlaanderen. Veel kermisgangers herinneren zich ongetwijfeld het aanstekelijke enthousiasme waarmee Carla achter de microfoon zat in haar kassa. In oktober 2021 werd Carla ernstig ziek. Na intensieve onderzoeken stelden de dokters mastocytose vast. Dit is een vrij zeldzame aandoening van ongecontroleerde groei van mestcellen.

“We lieten onze Popcorn Party over aan Angelino De Poorter die er nog steeds mee rondtrekt. De voorbije 2 jaar waren een echte lijdensweg voor Carla. Ze moest heel veel medicatie nemen en in 2022 bracht ze bijna de helft van het jaar door in het ziekenhuis. De laatste tijd kon ze ook niet meer zelf stappen.”

Carla overleed op dinsdag 19 september. Aan de familie en nabestaanden bieden we ons oprecht medeleven aan. (FV