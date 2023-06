Bekende bakkersvrouw Marijke van ‘t Krokantje plots overleden

Er zal op donderdag 29 juni afscheid genomen worden van Marijke Coghe in Hooglede. De zaakvoerster van bakkerij ‘t Krokantje overleed vorige donderdag totaal onverwacht na een hartaderbreuk. Een paar uur eerder stond ze nog gewoon in de bakkerij. Ze was amper 57.

Marijke en haar man Stefaan De Meyer waren met bakkerij ‘t Krokantje al sinds 1987 een vaste waarde in Hooglede, eerst in de Kleine Stadenstraat, vanaf 1989 in de Hogestraat. Door werken in die straat had het koppel sinds kort weer een knalgeel bakkerskraam op de markt gezet, zodat ze makkelijker bereikbaar waren voor de klanten.

Troost

Maar dat kraam is sinds vorige vrijdag dicht gebleven. Niets wees op gezondheidsproblemen en in de dagen voordien was ze nog gewoon aan het werk geweest. Donderdagavond omstreeks 20 uur overleed Marijke echter, thuis in de bakkerij in de Hogestraat, naar alle waarschijnlijkheid ten gevolge van een hartaderbreuk. “Ze heeft niet geleden. Dat is mijn enige troost”, reageert bakker Stefaan De Meyer kort.