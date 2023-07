Bekend vastgoedmakelaar Lieven Dewaele uit Lichtervelde overleden

Vastgoedmakelaar Lieven Dewaele uit Lichtervelde is op 13 juli op 58-jarige leeftijd overleden. Hij zou normaal gezien zijn immokantoor Bellis’Immo nog enkele jaren samen met zijn nieuwe zakenpartner Noach Casier runnen onder de naam Herkul Vastgoed. Noach Casier ziet zich nu genoodzaakt om de overname meteen door te voeren en Herkul Vastgoed te lanceren.

Lieven Dewaele zag het levenslicht op 13 februari 1965 in Kortrijk. Hij woonde een tijdlang in Lauwe en startte zijn professionele carrière als vertegenwoordiger voor keukenproducten van een Zwitsers merk. Dertig jaar geleden verhuisde hij naar Lichtervelde. In 2013 stichtte hij het vastgoedkantoor Bellis’Immo, dat sinds 2019 gehuisvest was in de Statiestraat 169 in Lichtervelde. Op die plek, met geklasseerde gevel, baatten Marleen Tanghe en Willy Ameel voordien 45 jaar lang het populaire café-restaurant Wilro, met feestzaal, uit.

Uitvaart

Lieven Dewaele laat één zoon (Laurens) na. Die omschrijft zijn vader als een sociaal en joviaal man, die graag gezien was in Lichtervelde en af en toe een Duvel dronk op café. De uitvaart vindt plaats op woensdag 19 juli om 14 uur in de aula van uitvaartcentrum Feryn in Hooglede.

De zaakvoerder van Bellis’Immo had plannen om zijn immokantoor over te laten. Lieven Dewaele wou zijn zaak nog enkele jaren runnen samen met Noach Casier, in afwachting van zijn pensioen. Daartoe werd Herkul Vastgoed gelanceerd. Maar een slepende ziekte en te snel overlijden hebben die plannen verijdeld. Noach Casier ziet zich verplicht om alleen de nieuwe firma op te starten.

Aan de diep getroffen familie biedt onze redactie haar oprecht medeleven aan.