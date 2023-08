Barbara Lema (42) verliest strijd tegen kanker: “Topvrouw en geliefde leerkracht”

De Torhoutse Barbara Lema heeft na ruim twee jaar de strijd tegen kanker verloren. Ze is maar 42 jaar geworden. Bij haar naasten en aan de secundaire school VISO in Roeselare is de verslagenheid groot. Ze was er een geliefde leerkracht.

Barbara werd op 28 maart 1981 in Brugge geboren en is in de palliatieve zorgeenheid Het Anker in Roeselare overleden. Ze was de echtgenote en grote liefde van Stef Vertommen, met wie ze pas recent getrouwd was. “In mei 2021 had ze de diagnose borstkanker gekregen”, zegt haar man. “Ze vocht keihard tegen haar ziekte, klaagde nooit, bleef strijden, maar heeft het niet gehaald.”

Kom kleurrijk naar uitvaart

Barbara was de mama van Julien en Vivienne en de plusmama van Alberic, Winand en Hervé. “Een topmama”, vervolgt Stef. “Trots op haar kinderen en genereus ten aanzien van iedereen. Iemand om liefdevol in je armen te sluiten.”

Barbara heeft als leerkracht Frans en Engels lesgegeven aan de secundaire school VISO in Roeselare. Directie, collega’s, ouders en leerlingen zijn aangeslagen door haar overlijden. De vele reacties op de Facebookpagina van VISO liegen er niet om. Ze wordt er de allerliefste leerkracht genoemd en een topper in haar vak. Ook in haar vriendenkring zal ze herinnerd blijven als heel sociaal en aimabel. Een topvrouw.

De uitvaart heeft plaats op vrijdag 4 augustus om 9.30 uur in de aula van het crematorium De Blauwe Toren in Brugge. Het was Barbara’s wens om kleurrijk naar de dienst te komen. Wie de bijeenkomst van thuis uit wil meevolgen, kan dat via livestream op Rouwcentrum Decombele. (JS)