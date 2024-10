Bakkersvrouw Françoise Van Bockstael (85) uit Vlamertinge overleden

Op zaterdag 26 oktober is Françoise Van Bockstael, weduwe van Andre Decramer (+2007) in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overleden. Ze heeft tijdens haar verblijf in het ziekenhuis de tijd genomen om afscheid te nemen van haar naasten. Niettegenstaande haar strijd bleef ze positief. Ze laat haar twee dochters Katrien en Isabelle, haar vijf kleinkinderen Maxime, Justine, Thibaud, Juliette en Leon en haar enige achterkleinkind Maurice achter.

Françoise werd geboren in Rosendael in Noord-Frankrijk dicht bij Duinkerke, maar bracht haar jeugd door in Bambeke (Bambecque), een dorp in Frans-Vlaanderen langs de Belgisch-Franse grens, niet ver van Hondschoote. Ze leerde haar latere echtgenoot Andre kennen toen ze regelmatig ging werken in café Sint-Joris bij Henri en Maria Barroo, rechtover de kerk in Vlamertinge.

Bakkerij

Van het één kwam het ander en Andre en Françoise besloten de familiale bakkerij Decramer in Vlamertinge verder te zetten. Het werd een bloeiende en druk bezochte bakkerij: Andre bakte, Françoise leidde de winkel. Ze slaagden erin om hun bakkerszaak te doen groeien, wat uiteindelijk resulteerde in de start van een nieuwe industriële bakkerij, eerst in Vlamertinge, later op de industriezone in Poperinge. Er werd nu voor andere bakkers, supermarkten, winkels en automaten gebakken. Toch bleef de bakkerij in het centrum van Vlamertinge bestaan. Ze was dolgelukkig toen ze zag dat haar naaste familie deze topzaak verder runde.

Bij Françoise stond de familie op de eerste plaats. De mooiste uren beleefde ze wanneer ze op een onverwacht moment met de kinderen en kleinkinderen hier of daar een pannenkoek kon gaan eten. Ze was ook zeer christelijk. Wekelijks ging ze met haar bevriende ex-collega bakkerin Frieda op zondagmorgen de eucharistieviering bijwonen op ‘de Karmel Vlamertinge’, in de volksmond ‘de Frezenberg’ genoemd. Vorige week zondag voelde ze zich echter niet zo goed en schrapte haar bezoek. In de namiddag ging ze dan toch naar het kerkconcert van Lisa Del Bo in de Sint-Janskerk in Poperinge. Dit was spijtig genoeg haar laatste favoriete activiteit, want maandag werd ze ziek en opgenomen in het ziekenhuis.

Hart op de juiste plaats

Françoise was een lieve en sociale vrouw. Dat bewijst haar lidmaatschap bij Okra en vooral Samana, het vroegere Ziekenzorg. Ook bezocht ze op zeer regelmatige basis het woonzorgcentrum Wintershove, waar ze als vrijwilligster voor iedereen een lief en ondersteunend woordje had. Ze droeg het hart op de juiste plaats.

Françoise had nood aan contact. Wanneer je door het centrum van de gemeente wandelde of fietste, dan kon je er zeker van zijn dat ze, gezeten op haar rollator in de deuropening, met om het even wie een klapke deed. Haar veelvuldige bezoeken bij de revalidatie op maandag en donderdag waren voor haar, naast een medische verplichting, ook een niet te missen hobby. Daar kon ze tijdens haar oefeningen met iedereen oude herinneringen oprakelen, de weersvoorspellingen bespreken of nieuwtjes uit het dorp vertellen. Gelukkig was ze nog mobiel en kon ze met de wagen regelmatig in haar zo geliefde geboortestreek familie of vrienden bezoeken. Een voor haar niet te missen activiteit. (ML)