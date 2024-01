Bakkersvrouw Clara Jacobs (77), bekend van het Tuf Tuf-treintje en monorail in Plopsaland, overleden

Clara Jacobs (77) is op zondag 14 januari onverwacht overleden in Lombardsijde. Clara is de echtgenote van Roland Niville, de man met wie ze jarenlang een bekende bakkerij en later ook nog een tearoom uitbaatte in Westende. De bekendheid van Clara ging echter veel verder, want voor veel mensen was ze de dame die indertijd met het Tuf Tuf-treintje reed en de monorail bediende in Plopsaland De Panne.

Voor de inwoners van Lombardsijde en Westende kwam het overlijden van Clara heel onverwacht. Ze overleed in haar slaap en het was haar man Roland die het overlijden van zijn echtgenote ontdekte.

Bekende bakkerij

Clara werd geboren in Oostende op 24 september 1946 en werd verliefd op bakker Roland Niville. Het koppel baatte in de jaren 70 samen met de ouders van Roland een bekende bakkerij uit in Westende. In 1980 namen Roland en Clara de bakkerij over van de ouders van Roland en lieten hun gekende zaak verder openbloeien. Roland bakte met veel liefde zijn brood en Clara stond maar al te graag de mensen te woord in de bakkerij. Dochter Tamara nam later de bakkerij over.

Naar Plopsaland

Ambitieus als ze waren, baatten Roland en Clara daarna Tearoom Niville uit in Westende. Ook dit werd een succes en de mensen, zowel de inwoners als de toeristen; kwamen er graag langs. Na de tearoom brak een nieuwe episode aan het leven van Clara. “Ik hield niet van stilzitten”, vertelde ze ons. “Ik wilde bewijzen dat je als 55-plusser nog wel degelijk aan de slag kon en een leuke job kon vinden.”

Tuf Tuf en Monorail

Clara ging solliciteren bij Plopsaland De Panne en werd er meteen aanvaard. Haar job was er een uit de duizend. Vier jaar lang was ze de treinchauffeur van dienst in het park. Ze reed met de Tut Tuf-trein door het park en liet aan heel wat kinderen en volwassenen op plaatsen komen waar ze anders niet bij konden. Ze wist heel goed waar er iets te zien was en daar hield ze dan even halt zodat de mensen foto’s konden nemen. Na vier jaar met de Tuf Tuf gereden te hebben, kreeg ze een van de meest gegeerde attracties van het park onder haar hoede, de monorail.

Met de monorail ontdekte je vanuit de lucht het park en Clara bediende deze attractie ook met heel veel plezier. “Ik heb er heel wat mensen ontmoet en ik hou er de mooiste herinneringen aan over”, liet Clara optekenen toen de monorail in november 2006 van de Plopsarails verdween. In ons stuk van enkele jaren geleden zei Clara dat ze haar job in Plopsaland graag had gedaan, maar er was meer: “De periode van de bakkerij en de tearoom blijven voor mij nog altijd de leukste periode uit mijn leven. Als ik droom, dan droom ik niet van Plopsaland of de vele reizen die we maakten, maar wel dat ik achter de toonbank sta in de bakkerij of aan de crèmebak in de tearoom”, zei ze toen.

Levensgenieter

Clara en Roland waren levensgenieters. Ze trokken er graag op uit, kleine trips of een reis naar buitenland en ze deinsden er ook niet voor terug om een cruise te maken. Clara en Roland zorgden ook voor het nageslacht met Natacha en Tamara en hebben ook twee kleinkinderen, Brenna en Michael. Clara was nog altijd heel bedrijvig in het verenigingsleven en verzorgde het secretariaat van de seniorenvereniging De Lombarde in Lombardsijde. Ze deed dit met volle overgave, net zoals de wekelijkse kaartnamiddagen en de scrabbleclub in Koksijde.

Lombardsijde verliest met Clara Jacobs een gekend figuur die door iedereen was geliefd. Haar echtgenoot verliest een liefdevolle echtgenote en de kinderen en kleinkinderen een zorgzame moeder.